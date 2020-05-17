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17.05.2020 19:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму с 18 мая запустят электрички

Текст: Юлия Крымова (Симферополь)
Фото: Пресс-служба "Южной пригородной пассажирской компании" Фото: Пресс-служба "Южной пригородной пассажирской компании"
Фото: Пресс-служба "Южной пригородной пассажирской компании"

С 18 мая в Крыму будет возобновлено пригородное железнодорожное сообщение, сообщается на сайте Южной пригородной пассажирской компании.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Власти Крыма с 18 мая отменили режим самоизоляции

- Ограничения, связанные с распространением Covid-19, снимаются, - уточнили в пресс-службе компании.

С понедельника на полуострове начнут курсировать 53 пригородных поезда на семи маршрутах.

Возобновятся маршруты Симферополь - Севастополь, Симферополь - Евпатория, Симферополь - Соленое озеро - Джанкой, Джанкой - Керчь, Керчь - Феодосия, Феодосия - Армянск и Керчь - Анапа, который проходит через Крымский мост. Также заработает новая линия Севастополь - Евпатория, запуск которой был отложен из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что билеты можно купить не только в железнодорожных кассах, но и онлайн - на сайте компании-оператора и в мобильном приложении "В путь".

Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь COVID-19. Мы справимся!

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