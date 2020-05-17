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17.05.2020 12:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму возникли сбои с выплатами на детей из-за украинских документов

Текст: Юлия Крымова (Симферополь)

Часть крымчан не смогли подать заявки на получение выплат на детей из-за украинских свидетельств о рождении. Об этом сегодня на заседании регионального антикризисного штаба сообщила вице-премьер Республики Крым Елена Романовская.

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- У большого количества родителей возникает проблема при заполнении заявления на сайте госуслуг - не всегда актовая запись украинского свидетельства о рождении "подтягивается" сайтом, - сообщила Романовская.

По ее словам, трудности возникают при подаче заявки на получение выплаты в размере 10 тысяч рублей для детей 3-16 лет. Родители пишут об этом в соцсетях, жалуются в республиканские министерства.

Чиновница объяснила, что сбой происходит из-за того, что номера украинских документов не всегда идентифицируются при проверке электронной системой, хотя ранее министерство юстиции Крыма передало всю базу ЗАГС Пенсионному фонду.

Романовская рекомендовала в таком случае лично обращаться в МФЦ или отделение Пенсионного фонда.

- Мы по каждому обращению созваниваемся с Пенсионным фондом, и там в ручном режиме помогают регистрировать, либо записывают на прием, чтобы человек пришел и заполнил заявление, - пояснила она.

Вице-премьер попросила родителей не переживать и заверила, что все смогут получить детские выплаты до 1 октября этого года.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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