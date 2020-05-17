В Ростовской области за сутки скончались три человека с COVID-19

В Ростовской области за минувшие сутки умерли три пациента с выявленным COVID-19. Общее количество жертв коронавирусной инфекции в регионе выросло до 31 человека.

Как сообщает сайт правительства региона, это 65-летний ростовчанин с хроническими заболеваниями сердца и сосудов, эндокринной системы, 59-летний житель Таганрога с онкозаболеванием и болезнью сердца, а также 81-летняя жительница Батайска с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Всего общее число жертв от коронавирусной инфекции в Ростовской области достигло 31.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтвержденных диагнозов COVID-19 увеличилось в Ростовской области на 115 и достигло 2427 человек.

Выздоровели за последние сутки в области 78 человек. За весь период выздоровели 797 человек.