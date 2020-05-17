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17.05.2020 21:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи девушка выжила, упав с мотоцикла на скорости 190 км/ч

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Сочи байкерша, решив погонять с рядом проезжающим автомобилем, не справилась с управлением и упала с мотоцикла. Инцидент произошел накануне в Адлерском районе.

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Видео аварии, которую зафиксировало ее камера, попало в Сеть. На кадрах видно, как водитель сначала разгоняется, а затем теряет управление и падает с транспортного средства. В комментариях к ролику пользователи пишут, что разглядели на спидометре скорость, с которой двигалась байкерша, - 190 километров в час.

Ей сразу поспешили на помощь. Жертва, тяжело дыша, сначала сообщила им: "Все болит. Пожалуйста, скорую", а потом поделилась подробностями ЧП: "Я воблинг (нарастающие колебания переднего колеса на большой скорости - прим. ред.) словила. Затрясло мотоцикл".

Очевидцы происшествия призвали девушку самостоятельно не двигаться и вызвали скорую помощь.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, серьезных травм удалось избежать: сработал защитный костюм - пострадавшая отделалась ожогом копчика и синяками.

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