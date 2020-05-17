Челябинца задержали в день освобождения из тюрьмы по делу о мошенничестве

Житель Челябинской области, подозреваемый в мошенничестве на 100 тысяч рублей, был задержан у ворот колонии в день своего выхода на свободу. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Житель Яльчикского района республики решил купить по объявлению LADA Priora. По телефону продавец сказал ему, что машину можно посмотреть в селе Батырево, но только после предоплаты в 100 тысяч рублей. Покупатель деньги перевел, после чего мошенник перестал выходить на связь, а объявление удалил.

Оперативники установили, что к мошенничеству может быть причастен 22-летний мужчина, отбывающий наказание за имущественное преступление в исправительном учреждении Копейска Челябинской области. В тот же день, когда подозреваемый вышел на свободу, у ворот колонии его встретили полицейские Межмуниципального отдела МВД России "Батыревский".

Под конвоем подозреваемого доставили в Чувашию. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ ("мошенничество с причинением значительного ущерба"). Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого на время расследования. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.