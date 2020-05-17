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17.05.2020 14:16
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Тюменской области снимут ограничения с предприятий бытовых услуг

Текст: Константин Балагаев (Тюменская область)

С понедельника 18 мая в Тюменской области разрешат работу всех предприятий сферы бытовых услуг и магазинов промтоваров, площадью не более 400 квадратных метров. Об этом заявил в видеообращении к жителям области глава региона Александр Моор.

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Перейти к первому этапу снятия ограничительных мер, вызванных пандемией короновируса, региону позволяет эпидемиологическая ситуация. По словам Моора в регионе наличествуют все три критерия, которые согласно выработанным Роспотребназором страны рекомендациям позволяют территории начать поэтапное возвращение к обычной жизни. Коэффициент распространения инфекции ниже единицы, количество свободных специализированы коек для лечения коронавируса превышает более 50 процентов от их общего числа и, наконец, в регионе добились значительно большего охвата тестированием населения на вирус, чем того требуют установления Роспотребнадзора.

Губернатор предположил, что тюменцы соскучились по многим привычным бытовым услугам, и сообщил, что сам "крайний раз" подстригался у своего мастера 6 марта и основательно подзарос, а многие предприниматели полтора месяца не работали, несли убытки. Чтобы не нарушить позитивных эпидемиологических тенденций глава региона призвал жителей поступать обдуманно. Он напомнил, что на территории продолжает действовать масочный режим, а люди с хроническими заболеваниями и старше 65 лет не должны отказываться от самоизоляции.

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