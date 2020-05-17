Рестарт отечественной Премьер-лиги намечен на 21 июня

Сезон в российской Премьер-лиге все-таки будет доигран. Это решение принял исполком РФС. Рестарт турнира запланирован на 21 июня, а завершиться он должен 22 июля.

Как это будет

Регламент возобновления тренировок и проведения игр обсуждается с органами исполнительной власти и будет принят после согласования. Он предполагает сразу несколько моментов.

Самое главное - все оставшиеся матчи пройдут без зрителей. По ходу встречи каждая из команд сможет проводить пять замен в соответствии с решением Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ). На данный момент планируется, что клубы будут принимать соперников на своих стадионах.

Еще один важный вопрос - сколько людей могут находиться на стадионе от каждой из команд. Согласно протоколу, составленному РФС и РПЛ, делегация одной команды должна включать в себя 25 человек: 18 футболистов, три тренера, включая главного, врач с массажистом, а также два представителя персонала.

Всего же, согласно документу, в чаше стадиона может находиться не более 200 человек. Остальные 150 - это судьи, делегаты, служба безопасности, врачи, вещатель (техники, операторы, комментаторы), журналисты, пожарные, полицейские, персонал арены, а также сотрудники лиги и РФС.

Что с календарем

Первые матчи после возобновления Премьер-лиги намечены на 21 июня. Туры, привязанные к выходным, пройдут по традиции в три-четыре дня. Матчи в середине недели должны быть проведены в два-три дня. Выходит, болельщикам гарантирован футбол примерно пять раз в неделю с паузами в понедельник и четверг.

Все оставшиеся матчи Премьер-лиги пройдут без зрителей. По ходу встреч каждая из команд сможет проводить пять замен

В целом после рестарта сезона неделя Премьер-лиги будет выглядеть следующим образом: традиционный тур с пятницы по воскресенье, дополнительный - во вторник-среду. При расстановке наверняка будут учтены базовые правила отдыха: кто играл в воскресенье, не сыграет следующий поединок раньше среды, и так далее.

Кубок доиграют

Розыгрыш Кубка России, как и Премьер-лиги, будет доигран. Перенесенный матч четвертьфинала между "Шинником" и "Уралом" пройдет 24 июня. Полуфиналы запланированы на 18-19 июля, а финал - на 25 июля.

В РФС подчеркнули, что игры Кубка будут проходить в городах с более благополучной эпидемиологической обстановкой. Место проведения встречи 1/2 финала между "Зенитом" и "Спартаком" пока не определено. Оно будет утверждено на бюро исполкома, который состоится в третьей декаде мая.

Стыков не будет, сезон в низших лигах завершен

Расширения Премьер-лиги до 18 команд не будет. В Футбольную национальную лигу (второй по рангу дивизион чемпионата России) вылетят 15-я и 16-я команды РПЛ. Поскольку сезон в ФНЛ досрочно завершен, их места займут "Ротор" (Волгоград) и "Химки". Стыковых матчей не будет.

При этом есть нюанс: поднимающимся в элиту клубам предстоит пройти лицензирование. Если "Ротору" и "Химкам" это не удастся сделать - в приоритете будут представители РПЛ. То есть в случае недопуска "Химок" в высшей лиге останется 15-я команда.

Многие эксперты задаются вопросом: почему сезон в ФНЛ и ПФЛ (третий по рангу дивизион) не будет доигран, а РПЛ - будет? В РФС считают, что сделать это было бы сложнее. В том же ФНЛ больше команд, больше туров, скромнее ресурсы клубов. Например, им пришлось бы частенько летать обычными рейсами, а это подняло бы риск заражений до непозволительного.

Легионеры могут вернуться

Накануне правительство выпустило постановление, по которому спортсмены и тренеры, не являющиеся гражданами РФ, могут вернуться в страну для выполнения действующего контракта с отечественной спортивной организацией. По прибытии они должны будут пройти 14-дневный карантин.

В сообщении кабмина отмечается, что данное решение позволит в том числе российским клубам возобновить тренировки после снятия части ограничений по коронавирусу.

Первый зараженный

К сожалению, в выходные стало известно о первом случае заражения коронавирусом в Премьер-лиге. Положительным оказался тест форварда московского "Локомотива" Джефферсона Фарфана.

По словам перуанца, он чувствует себя хорошо, смотрит футбол, но изолирован дома из-за мер предосторожности. Ни с кем из сотрудников "Локомотива" Фарфан не контактировал.