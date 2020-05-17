Рига: Даже в детских садах русский язык объявляют вне закона

Контрольным выстрелом в духовный мир национальных меньшинств, принуждением сорока процентов населения республики к насильственной ассимиляции называют латвийские правозащитники одобренный парламентом в конце уходящей недели законопроект, согласно которому обучение на латышском языке обязан обеспечить каждый муниципальный детский сад в Латвии.

Посольство России в этой прибалтийской стране уже подвергло резкой критике новые законодательные поправки, которые предусматривают, что обязанностью латвийских самоуправлений с 1 сентября будущего года станет обеспечение возможности во всех находящихся в подчинении дошкольных заведениях осваивать образовательную программу исключительно на государственном языке.

Очередная инициатива радикальных политиков стала "подтверждением отношения властей страны к русскоязычным жителям как к людям "второго сорта", чьими интересами можно пожертвовать в угоду титульной нации", - констатируют дипломаты в своем сообщении на странице Facebook.

Удручает, что "дети из семей нацменьшинств становятся заложниками внутриполитических игрищ националистически озабоченных депутатов и их сторонников в борьбе за голоса избирателей", - отмечает диппредставительство.

Как уже сообщала "РГ", президент Латвии Эгилс Левитс ранее подписал закон о реформе, по итогам которой школы нацменьшинств переходят на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить для таких предметов как русский язык и русская литература, а также для "предметов, связанных с культурой и историей". Это намерение уже вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей двухмиллионной республики. Защитники русских школ провели общенациональные родительские собрания, массовые шествия и акции протеста в знак протеста против насильственной ассимиляции.

Кстати, местные аналитики напоминают, что, став в июле прошлого года главой государства, Левитс обещал быть президентом всего народа, однако, по крайней мере пока, он своего обещания не выполняет, утверждает популярное издание "Неаткарига". От него ожидают, пишет автор статьи, что его крылья будут шире, чем мелкие групповые интересы. Но, к сожалению, президент ничего не делает, чтобы расправить крылья. Наоборот, он окружает себя советниками из элитарного снобистского "пузыря".