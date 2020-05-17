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17.05.2020 11:48
Рубрика: Общество

Роскосмос готов к переговорам с NASA по освоению Луны

Текст: Наталия Ячменникова
Амбициозные проекты, связанные с освоением Луны, могли бы стать серьезным фактором для взаимодействия России и США в это непростое время. Такое мнение высказал заместитель генерального директора Госкорпорации "Роскосмос" по международному сотрудничеству Сергей Савельев.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

"С сожалением могу констатировать, что за последние годы каналы прямой связи между Госкорпорацией "Роскосмос" и NASA по целому ряду направлений заметно истощились, - цитируются слова Сергея Савельева на сайте Роскосмоса. - Вместо обсуждения десятков проектов, представляющих взаимный интерес, всё сводится либо к доставке астронавтов на Международную космическую станцию в рамках пилотируемой программы, либо к поставке в США российских двигателей РД-180/181. Амбициозные проекты, связанные с освоением Луны, могли бы стать серьёзным фактором для взаимодействия двух стран в непростое время".

Фото: iStock
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Как заметил Сергей Савельев, делегацию Роскосмоса официально звали в США для обсуждения широкого круга вопросов, но в итоге приглашение главы NASA Джима Брайденстайна было отозвано из-за давления сенаторов.

"Мы официально позвали руководство NASA к себе, однако ответа так и не получили. Надеюсь, что он всё-таки последует - и последует в положительном ключе", - заключает Сергей Савельев.

Ранее сообщалось, что на февраль 2019 года был запланирован визит в США главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, находящегося под американскими санкциями. Однако в январе того же года Роскосмос получил от НАСА официальное письмо, подписанное главой управления Джимом Брайденстайном, об отзыве этого приглашения.

Напомним: в октябре 2018 года директор NASA Джим Брайденстайн посетил Россию, чтобы принять участие в мероприятиях, связанных с запуском нового экипажа на Международную космическую станцию. В ответ NASA пригласило руководителя "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина посетить США в начале 2019 года.

Как предполагалось, во время визита Рогозина будет обсуждена программа работы на МКС до 2024 года и дальнейшую перспективу, включая возможность совместной разработки экспериментов. Основной акцент, по оценкам экспертов, был бы сделан на обсуждении перспектив сотрудничества по лунной программе и исследованию солнечной системы. Кроме того, рассматривалось посещение университета, в котором учился Брайденстайн, а также, возможно, одного из предприятий ракетно-космической кооперации США.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Сам Брайденстайн ранее говорил, что администрация президента Дональда Трампа приняла решение о временном выводе из-под американских санкций Рогозина с тем, чтобы тот мог совершить поездку в США по приглашению NASA.

Но, как сообщил Брайденстайн в опубликованном интервью газете The Washington Post, он принял решение отменить визит Рогозина в США из-за позиции американских сенаторов.

"Мы слышали от множества сенаторов, что это (приглашение Рогозину посетить США) не слишком хорошая идея", - сказал глава американского космического ведомства. "И я стремился действовать в соответствии с интересами сенаторов, поэтому я отменил приглашение", - добавил он.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Освоение Луны

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