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17.05.2020 16:58
Рубрика: Общество

Россияне смогут невооруженным глазом наблюдать на небе МКС

Текст: Наталия Ячменникова
Фото: Фёдор Юрчихин/РОСКОСМОС Фото: Фёдор Юрчихин/РОСКОСМОС
Фото: Фёдор Юрчихин/РОСКОСМОС

До конца мая на большей части России и в странах ближнего зарубежья проходит сезон вечерней видимости Международной космической станции.

"Чтобы передать привет Анатолию Иванишину, Ивану Вагнеру и Крису Кэссиди, достаточно только в нужное время взглянуть на небо", - говорят специалисты Роскосмоса​​.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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МКС летает над Землей на высоте более 400 км. Поэтому многие уверены, что увидеть ее невооруженным глазом на таком расстоянии попросту невозможно. Но в действительности космическая станция, как утверждают эксперты, третий по яркости объект в ночном небе. За 24 часа станция облетает планету более 15 раз. И практический каждый землянин, если окажется в нужном месте, может увидеть многотонное творение инженерной мысли без помощи телескопов.

Шансы возрастают после заката, когда полностью стемнело, или перед самым рассветом. Именно в эти часы блеск отражающей поверхности МКС увеличивается в разы.

Фото: iStock
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В Роскосмосе отмечают, что станция пролетает с юго-запада на юго-восток, поэтому чтобы ее увидеть, нужно смотреть на южный небосклон. Жители Москвы и области смогут наблюдать МКС несколько раз в день до конца мая. Причем несколько раз видимый пролет станции будет длиться больше шести минут - 17 мая в 23.21 мск, 18 мая - в 00.57 мск и в 22.33 мск, 19 мая - в 21.46 мск, 20 мая - в 22.34 мск, 21 мая - в 21.47 мск, 22 мая - в 22.35 мск, 23 мая - в 21.48 мск и 25 мая - в 21.49 мск.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди. Если все пойдет по графику, то 28 мая на станцию на корабле Crew Dragon прилетят астронавты НАСА Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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