Российская шахматистка Екатерина Лагно выиграла женский зачет Мемориала Стейница.

По регламенту турнира, 10 участниц провели по 18 блицпартий за три дня. В последний день Лагно трижды выиграла, два поединка свела к ничьей и один раз проиграла. В ее активе оказалось 12 очков из 18 возможных. Столько же набрала китаянка Лэй Тинцзе.

В итоге победитель Мемориала определился в армагеддоне, где Лагно, игравшая черными, оказалась сильнее соперницы.

К слову, напомним, что Лагно является действующей чемпионкой мира в блице, причем титул она завоевала на первенстве планеты, проходившем в прошлом году в Москве

Еще одна представительница России, выступавшая на турнире, Александра Костенюк, стала четвертой с 10,5 балла.

Победитель мужского турнира определился вчера уже поздно вечером.