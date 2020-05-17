Российский интерактивный баскетбол обрел первого чемпиона

Победителем первого в истории чемпионата страны по интерактивному баскетболу стал москвич Григорий Минасян. Он выиграл на финальном этапе с участием 16 геймеров. Турнир проходил под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ), возглавляемой Андреем Кириленко.

Интересно, что виртуальный Кириленко вошел в состав одной из команд, игравших в решающей стадии чемпионата. В отличие от четырех предварительных этапов в финальном раунде игроки управляли не конкретными клубами НБА, а смешанными коллективами, составленными из звезд, выступавших в заокеанской лиге в разные годы.

В суперфинальной серии до двух побед Минасян обыграл Вячеслава Ямандия из Плесецка Архангельской области - 62:47 и 58:39. Москвич получит чемпионский кубок, золотую медаль и денежный приз в размере 30 тысяч рублей. На третьем месте еще один столичный геймер - Юрий Гордеев.