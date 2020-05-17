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Текст:   Владислав Куликов 
18:34 17.05.2020
Российская газета - Федеральный выпуск № 104(8158)

Земля прописью

Садовые товарищества смогут заказывать комплексные кадастровые работы

Госдума начала сбор отзывов на законопроект, разрешающий заказывать комплексные кадастровые работы садовым товариществам, гаражным кооперативам, жителям коттеджных поселков и всем заинтересованным лицам. С инициативой выступило правительство страны.
Фото: Валерий Морев/ТАСС Фото: Валерий Морев/ТАСС
Фото: Валерий Морев/ТАСС

"Данная инициатива устанавливает возможность выполнения комплексных кадастровых работ за счет внебюджетных средств, - сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Подобные законодательные изменения позволят заинтересованным лицам проводить оформление больших земельных участков, в том числе занятых садовыми товариществами, гаражными кооперативами и т.п.".

Фото: iStock
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По его словам, основное отличие комплексных кадастровых работ от просто кадастровых работ заключается в том, что комплексные работы выполняются одновременно в отношении всех объектов недвижимости, расположенных в границах определенной территории.

"При проведении комплексных кадастровых работ снижается вероятность возникновения реестровых ошибок и, наоборот, появляется возможность исправления имеющихся реестровых ошибок в Едином государственном реестре недвижимости, - поясняет Владимир Груздев. - При выполнении таких работ одновременно с уточнением границ земельных участков определяется местонахождение на участках зданий и сооружений. То есть появляется возможность осуществить привязку таких объектов недвижимости к земельным участкам, на которых они расположены. Проведение таких работ снижает риск земельных споров, защищает правообладателей от несанкционированного занятия части земельных участков под предлогом каких-то нестыковок в реестрах".

Поэтому многие дачники или владельцы гаражей заинтересованы, чтобы весь поселок или кооператив был правильно размерен и оформлен. Тогда можно быть уверенным, что каждый забор стоит на своем месте и никто не попытается через суд передвинуть его.

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Председатель правления АЮР подчеркивает, что в настоящее время комплексные кадастровые работы могут осуществляться только за счет средств бюджета. Либо при софинансировании из бюджета субъекта Российской Федерации или Российской Федерации на основании заключаемого на конкурсной основе муниципального или государственного контракта.

"Если же у органов местной власти нет такой финансовой возможности, то комплексные кадастровые работы не проводятся, - говорит Владимир Груздев. - В случае принятия инициативы заказчиками комплексных кадастровых работ смогут выступать жилищные или гаражные кооперативы, садоводческие товарищества и другие заинтересованные лица".

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