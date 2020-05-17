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17.05.2020,  
09:45
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

САУ "Гвоздика" получили новую электронику и зенитный пулемет в Сербии

Самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" начали модернизировать в Сербии. Как сообщает министерство обороны республики, в пятницу на полигоне "Пасуљанске ливаде" состоялась демонстрация такой обновленной машины.
Фото: Министерство обороны Сербии. Фото: Министерство обороны Сербии.
Фото: Министерство обороны Сербии.
Фото: Howchou / wikimedia.org
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Главным внешним отличием от ранних вариантов является установленный на башне для самообороны 7,62-мм пулемет ПКТ. Чтобы применяющий его боец был неуязвим для пуль и осколков, применена дополнительная бронезащита.

Однако главные изменения внутри - существенно доработана электронная начинка САУ: появился баллистический компьютер и система навигации. Это позволяет начать стрельбу уже через 20 секунд после прибытия на позицию.

"Гвоздика" получила кондиционер, современное противопожарное оборудование и новые приборы ночного видения.

Самоходкой освоен так называемый режим MRSI, когда несколько последовательно выпущенных снарядов одновременно обрушиваются на противника. Это существенно повышает эффективность артиллерийских орудий, и возможность применения такого режима считается непременным атрибутом всех артиллерийских систем нового поколения.

В боекомплекте появились два новых типа артиллерийских снарядов с увеличенной дальностью и повышенной эффективностью воздействия на цель.

Присутствовавший на презентации министр обороны страны Александр Вулин отметил, что проведенная модернизация позволит "Гвоздике" еще долгое время находиться на вооружении.

Также на полигоне была продемонстрирована боевая машина пехоты M80A с усиленной бронезащитой и новым тепловизионным прицелом. Предполагается, что такую доработку пройдет основная часть имеющихся в войсках БМП.

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