Сделки с имуществом уязвимых категорий граждан следует удостоверять нотариально

Московский нотариус Елена Образцова рассказала "РГ", что в России сделки с имуществом уязвимых категорий граждан подлежат обязательному нотариальному удостоверению. Она подчеркнула, что роль нотариуса при защите прав и интересов таких категорий граждан чрезвычайно велика, особенно в связи с действиями по отчуждению имущества, охране наследства, во время тяжелой и необратимой болезни. При этом, по ее мнению, в российском законодательстве не хватает некоторых правовых механизмов по защите граждан, которые существуют в других государствах. Например, в некоторых странах человек может нотариально оформить доверенность на того, кому готов поручить опеку над собой при потере дееспособности, эта доверенность действует, даже если человек вследствие болезни не отдаёт отчёт своим действиям. В доверенности, в частности, можно дать право не только распоряжаться имуществом, но и разрешить близкому принимать решение о проведении медицинской операции, если сам человек будет не в состоянии это сделать.

- Кого вы считаете уязвимыми категориями?

Елена Образцова: К уязвимым физическим лицам относятся в том числе несовершеннолетние, неграмотные, недееспособные физически и психически, инвалиды.

- Есть какие-то особенности в защите их прав?

Елена Образцова: Инвалидам и неграмотным лицам разрешено осуществлять свои права наравне с незащищенными физическими лицами. Если они не могут поставить подпись - может быть привлечен рукоприкладчик.

Что касается несовершеннолетних, то в кодексе содержится понятие "степень зрелости" и распространяется его действие на некоторые аспекты, в частности на вопросы, не связанные с собственностью.

- Какие, например?

Елена Образцова: Например, обязанность выслушивать ребенка и принимать во внимание его мнение сегодня является важным нормативным направлением, и участие нотариуса в этой функции имеет решающее значение. С 14 до 18 лет они самостоятельно действуют с согласия законных представителей.

- Какова роль нотариуса в защите лиц, которые уже перешли в категорию уязвимых и не могут самостоятельно распоряжаться своим имуществом?

Елена Образцова: Законодательство разных стран имеет различное регулирование этого вопроса. Во многих правопорядках, в том числе и России, есть институты опеки и попечительства, которые применяются в определенных случаях. Назначение опекуна или попечителя производится специализированными органами.

- Может ли человек, чувствующий, что его состояние ухудшается, сам выбрать себе опекуна?

Елена Образцова: Законодательство пока не предусматривает в России доверенности, позволяющей назначить лицо или лиц, которые будут заботиться о человеке и его имуществе. Но человек может оформить заявление в органы опеки и попечительства с просьбой назначить ему опекуном конкретное лицо при потере дееспособности. Полагаю, при наступлении таких обстоятельств данное пожелание будет учтено.

- А выбрать опекуна своему ребенку в случае, если с родителями случится несчастье, возможно?

Елена Образцова: Тот же самый подход: в завещании нельзя указать опекуна своего несовершеннолетнего ребенка. Решение о назначении опекуна принимает только форму опеки или попечительства в связи с интересами опекаемого лица. Факторы, которые учитываются: это принадлежность, возможность взять на себя ответственность за опеку, материальные условия и жилье.

Вместе с тем в органы опеки может быть обращена просьба о назначении конкретного лица опекуном своего ребенка. Речь идет о воле родителей или одного из родителей, которая будет учитываться в первую очередь при принятии решения об опеке.

- Если рассуждать теоретически, какие еще правовые механизмы можно было бы предусмотреть в законодательстве на подобный случай?

Елена Образцова: Во многих странах существуют определенные виды доверенностей - нотариальные доверенности на передачу распорядительных прав. Такие доверенности появились в правоприменительной практике как альтернатива институту попечительства, более сложному по своей процедуре и вследствие этого невостребованному среди граждан. По общему правилу нотариальная доверенность на передачу распорядительных прав выдается одним лицом другому с целью опеки о самом доверителе, управления его имуществом и совершения различного рода действий в случае возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации, например, болезни или утраты дееспособности.

- Иными словами: человек сам может выбрать себе будущего попечителя, если сам будет уже не в состоянии заботиться о себе?

Елена Образцова: Да. Доверитель наделяет выбранное им лицо, как правило, близкого родственника, правом управления своим имуществом и распоряжения имущественными правами, а также правом принятия решения о применении в отношении доверителя мер медицинского характера.

Основная особенность нотариальных доверенностей на передачу распорядительных прав состоит в том, что они имеют бессрочный характер, действуют пожизненно до смерти гражданина, и не прекращают свое действие в случае недееспособности доверителя.

- Часто одинокие пожилые люди становятся мишенью для мошенников. Как защищены уязвимые категории граждан от потери недвижимости?

Елена Образцова: К сожалению, в Российской Федерации в отличие от многих стран мира нет обязательной нотариальной формы для всех сделок с недвижимостью. Если бы все сделки с недвижимостью подлежали бы обязательному нотариальному удостоверению, все граждане, в особенности уязвимые категории, были бы защищены от мошеннических действий. Благодаря Единой информационной системе нотариус является участником межведомственного электронного взаимодействия с государственными структурами: Росреестром, налоговой службой, МВД, ЗАГСом, банками, иными инстанциями. Возможность оперативного доступа к информационным базам госструктур позволяет формировать нотариальный документ на основе достоверных юридических сведений. Нотариус несет личную имущественную ответственность за оформленную им сделку с недвижимостью. И, конечно, же он в первую очередь выявляет волю сторон - действительно ли человек понимает условия документа, который подписывает, а также обязательно разъясняет сторонам последствия совершаемой сделки.

- Но все-таки некоторые сделки с недвижимостью надо обязательно оформлять через нотариуса.

Елена Образцова: Да, законодательством Российской Федерации обязательная нотариальная форма предусмотрена в отношении некоторых видов сделок. В том числе обязательному нотариальному оформлению подлежат: договор ренты, сделки по отчуждению или договоры ипотеки долей в праве общей собственности на недвижимое имущество. Также в обязательном порядке оформляются через нотариуса сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом на условиях опеки, а также сделки по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному ограниченно дееспособным. Таким образом, в Российской Федерации сделки с имуществом уязвимых категорий граждан, подлежат обязательному нотариальному удостоверению. Тем не менее, без введения обязательного нотариального оформления всех сделок с недвижимостью, защита представляется неполной.

- Теперь поговорим в целом. Как лучше сделать, когда хочешь, чтобы в будущем имущество попало в хорошие руки: переписать имущество на родных, оформить завещание, еще что-то? Какие есть варианты?

Елена Образцова: С такими вопросами в нотариальной практике сталкиваюсь ежедневно. Каждый раз приходится решать индивидуально: составить ли гражданину завещание, или оформить какой-либо договор. Если завещание, то с какими условиями? Если договор, то какой? Дарение? Договор передачи недвижимости по ренте (в российском праве есть договоры постоянной и пожизненной ренты, а также передачи по договору пожизненного содержания с иждивением).

- А как решить, что лучше в конкретной ситуации?

- Елена Образцова: Мы подробно расспрашиваем клиентов об обстоятельствах, имеющих значение для выбора правильного варианта. На это решение могут повлиять: личность клиента, возраст, его состояние здоровья, его род деятельности. Также на выбор влияют экономические факторы, доход, имеющаяся собственность. Надо учитывать семейное положение, есть ли супруг, дети. Спрашиваем желание распорядиться своим имуществом, будет ли переход права собственности на имущество, в какой момент необходимо оформить распоряжение при жизни или после смерти. Рассчитываем налоги, платежи в связи с оформлением. Изучаем многое другое. Исходя из ответов на эти вопросы мы можем предложить клиенту тот или иной инструментарий для решения его проблемы. Универсального же рецепта, как поступать, нет.

Если человек хочет распорядиться своим имуществом при жизни, пока он здоров и отдает отчет своим действиям, мы можем порекомендовать ему совершить сделку по отчуждению объекта. Это может быть купля-продажа, дарение,рента и т.п.

- Если человека при жизни все устраивает, но он озаботился тем, что будет с его имуществом после смерти, есть какие-то варианты, кроме обычного завещания?

Елена Образцова: В России альтернативные способы распоряжения правами получили развитие в области наследственного права. Традиционный институт завещаний недавно был дополнен сразу тремя законодательными новеллами - совместными завещаниями супругов, наследственными договорами и наследственными фондами. Так, совместное завещание позволяет супругам по обоюдному усмотрению завещать общее имущество, а равно имущество каждого из них любым лицам.

- А договор что из себя представляет?

Елена Образцова: Наследственный договор представляет собой соглашение между возможным наследодателем и возможными наследниками, которое заключается еще при жизни наследодателя.

- Договор можно заключить только с родственниками или с кем угодно?

Елена Образцова: Наследодатель вправе заключить наследственный договор с любым из лиц, которые могут призываться к наследованию. Особенность наследственного договора заключается в том, что действия, обязанность совершения которых возлагается на контрагента, могут подлежать совершению в любое время: как после смерти наследодателя, так и при его жизни.

- Теперь расскажите о третьей новой форме: наследственном фонде.

Елена Образцова: Наследственный фонд представляет собой фонд, создаваемый во исполнение завещания гражданина и на основе его имущества. После смерти лица, учрежденный им наследственный фонд будет являться равноправным наследником наряду с другими. Такой фонд осуществляет деятельность по управлению полученным в порядке наследования имуществом этого гражданина бессрочно или в течение определенного срока в соответствии с условиями управления наследственным фондом.