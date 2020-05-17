Шесть дней понадобилось ведомству Александра Бастрыкина, чтобы найти адреса, откуда на сайт "Бессмертного полка" послали фото нацистских лидеров. Как и ожидалось, большинство адресов оказались иностранными. Абсолютное большинство - из Эстонии и Украины. Но десять из них - российские. Этих людей установили спустя сутки.

Как рассказала корреспонденту "Российской газеты" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.

"В ходе следствия установлены личности причастных к совершению указанных преступлений лиц, находящихся на территории Российской Федерации. Среди них Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия, в том числе обыски по местам жительства, их допрашивают следователи", - сказала представитель ведомства.

К жителю Волгограда Денису Воронцову следователи пришли в обычный многоквартирный дом. Там сотрудники СК изъяли электронные носители информации. В глаза бросился высокий рост Дениса Воронцова - он оказался выше сопровождавших его к машине следователей. При этом когда он шел к региональному управлению, то не выглядел напуганным или растерянным. Наоборот, запомнилась развязная походка и руки в карманах. По неофициальной информации, Денис Воронцов мог вывесить на портале движения "Бессмертный полк" фотографию группенфюрера СС Генриха Мюллера.

Сейчас его страница "ВКонтакте" заблокирована. Однако сохранился ее скриншот. Политические предпочтения хозяин страницы определяет как либеральные, а главное в своей жизни он описывает так: "Слава и влияние".

Вячеслав Круглов из Ульяновска прогремел в родном городе в 2017 году, когда начал активно выкладывать в соцсети рискованные селфи на высоте, например на подъемном кране, возводившем 24-этажную высотку.

Даже со своей невестой Дарьей сфотографировался сидя на стальной балке над бездной. В 2017 году он привлекался за экстремизм.