Новости

НМИЦ эндокринологии возобновил плановую госпитализацию пациентов с эндокринопатиями 11:13
В Чечне умерла беременная медработница с коронавирусом 11:11
Суд арестовал зампреда пензенского правительства Бурлакова 11:07
СМИ: Катар тратит сотни миллионов на свою пропаганду в США 11:05
Мозг может видеть буквы вслепую 10:55
Анна Попова оценила возможность курортного сезона в России 10:48
Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Британии 10:40
На Кубани при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина 10:32
В воскресенье планируется четыре рейса из Сербии с российскими военными 10:31
На Камчатке зарегистрировали глубинное землетрясение 10:30
Судан призывает ООН урегулировать внутренний конфликт 10:25
В Приморье на фоне самоизоляции на 20% снизилось количество ДТП 10:14
Физики рассказали, почему разрушается картина Мунка "Крик" 10:13
СМИ: В Киеве десятки младенцев от суррогатных матерей не могут отправиться к родителям 10:02
Правительство ОАЭ наградило врача из Киргизии за помощь в борьбе с COVID-19 09:44
В Киргизии пройдет песенный онлайн-конкурс, посвященный Дню России 09:37
Оверим нокаутировал Харриса на турнире Fight Night 172 08:43
В воскресенье вывозные рейсы вернут россиян из шести стран 08:40
В Якутии 1500 рабочих Чаядинского месторождения проверили на COVID-19 08:33
В Лос-Анджелесе число пострадавших при пожаре спасателей увеличилось до 11 07:56
В Эстонии в воскресенье будет снят режим ЧП 07:45
Норвежские археологи исследовали 1700-летний клад викингов 07:30
Эксперт Роспотребнадзора оценил риск заражения коронавирусом на улице 06:59
В США около десяти пожарных пострадали при тушении возгорания 06:21
Гидрометцентр: Центральную Россию ожидает аномально холодная погода 05:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
Видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
Видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
17.05.2020 10:02
Рубрика: В мире

СМИ: В Киеве десятки младенцев от суррогатных матерей не могут отправиться к родителям

Текст: Игорь Дунаевский

Несколько десятков новорожденных от суррогатных матерей на Украине не могут отправиться к родителям в другие страны из-за карантинных мер, принятых против коронавируса. Около 50 младенцев буквально заточены в одном из отелей в Киеве, ожидая, пока откроются границы.

Фото: iStock
Врач рассказал, как отбирают суррогатных матерей и кто заказывает детей

Как рассказала уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, дети "оказались в непростой ситуации" - по стране их более сотни, а в центрах репродуктивной медицины прогнозируют, что скоро счет может пойти на тысячи. Границы закрыты, а потому они не могут встретится со своими родителями, которые являются гражданами других стран, включая Болгарию, Китай, Испанию, Италию, США, Францию.

Телеканал Euronews напоминает, что Украина является одной из немногих стран, где суррогатное материнство является легальным. Стоимость такой услуги составляет от 30 до 70 тысяч долларов за одного новорожденного.

В мире экс-СССР Украина Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Анна Попова оценила возможность курортного сезона в России
Захарова: Bloomberg осознал, что заголовок статьи о России жуткий
Пушков объяснил цель украинских санкций против музеев и вузов РФ
В России разработали материал для маскировки военной техники под сугробы
Постпред США в ОБСЕ ошибся в публикации о депортации крымских татар
В Германии планируют ввести налог на богатых для преодоления кризиса
Греция откроет туристический сезон с 1 июля