СМИ: В Киеве десятки младенцев от суррогатных матерей не могут отправиться к родителям

Несколько десятков новорожденных от суррогатных матерей на Украине не могут отправиться к родителям в другие страны из-за карантинных мер, принятых против коронавируса. Около 50 младенцев буквально заточены в одном из отелей в Киеве, ожидая, пока откроются границы.

Как рассказала уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, дети "оказались в непростой ситуации" - по стране их более сотни, а в центрах репродуктивной медицины прогнозируют, что скоро счет может пойти на тысячи. Границы закрыты, а потому они не могут встретится со своими родителями, которые являются гражданами других стран, включая Болгарию, Китай, Испанию, Италию, США, Францию.

Телеканал Euronews напоминает, что Украина является одной из немногих стран, где суррогатное материнство является легальным. Стоимость такой услуги составляет от 30 до 70 тысяч долларов за одного новорожденного.