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Рубрика: В мире

СМИ: Катар тратит сотни миллионов на свою пропаганду в США

Текст: Лейла Зеленкова

Журнал Washington Free Beacon опубликовал отчет, согласно которому Катар тратит сотни миллионов на продвижение своих интересов среди американской молодежи. Пропаганда по большей части происходит в американских университетах, сказано в цитируемом документе, подготовленном при участии специалистов Госдепартамента США.

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Так, Фонд Катара (QF), контролируемый катарской королевской семьей, с 2012 года потратил не менее 1,5 миллиарда долларов на финансирование ряда образовательных инициатив в 28 университетах по всей Америке.

"Нынешнее положение системы образования вызывает реальную обеспокоенность, поскольку такие страны, как Катар, Китай, Саудовская Аравия и другие, вкладывают миллиарды в финансирование американских университетов. Появление Катара в ряде спонсоров может отразиться на образовательной программе и вопросах антиизраильской и антисемитской направленности", - пишет Washington Free Beacon, и ставит вряд "вызывающих обеспокоенность" стран также и Россию.

Расследование, которое было предоставлено и администрации Трампа, "обнаруживает значительное проникновение катарцев в американскую систему образования и средства массовой информации". "Это проникновение, финансируемое и организованное через QF, превратило американские университеты и учителей начальных и средних школ в агентов де-факто правительства Катара, передавая его политические (антисемитские) взгляды студентам и широкой общественности", - говорится в отчете.

Крупные университеты отказались предоставить изданию подробную информацию о своих финансовых отношениях с Катаром, что вынудило исследовательскую группу призвать администрацию Трампа провести собственное расследование в этих учреждениях, в том числе в Университете Северной Каролины и Университете Дьюка. В отчете сказано, что Катар также финансирует крупнейшие мозговые центры страны.

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