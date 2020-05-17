Стал известен первый чемпион России по кибербаскетболу

Победителем финального этапа первого в истории чемпионата страны по интерактивному баскетболу стал москвич Григорий Минасян. Он стал лучшим на финальном этапе с участием 16 геймеров. Турнир проходил под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ), возглавляемой Андреем Кириленко.

Интересно, что виртуальный Кириленко вошел в состав одной из команд, игравших в решающей стадии чемпионата России по кибербаскетболу. В отличие от четырех предварительных этапов, в финальном раунде игроки управляли не командами НБА, а смешанными коллективами, составленными из звезд сильнейшей клубной лиги мира разных поколений.

Фамилия Минасяна теперь будет занесена во все отечественные баскетбольные справочники, так как кибербаскетбол - не просто забава, это с недавних пор официальная дисциплина, утвержденная минспорта. В финале, в серии до двух побед, москвич обыграл Вячеслава Ямандия из поселка городского типа Плесецк Архангельской области - 62:47 и 58:39. За виртуальными сражениями можно было наблюдать через различные популярные социальные сети, где РФБ организовала качественные прямые трансляции.

Минасян получит чемпионский кубок, золотую медаль и денежный приз в размере 30 тысяч рублей от спонсора - партнера РФБ. Противостояние за третье место среди неудачников полуфиналов проводилось из одной игры. В напряженном чисто московском "дерби" Юрий Гордеев оказался сильнее Сергея Морозова - 44:41.

Для истории немного о первом чемпионе России. Григорий Минасян выступает в Сети под ником "George_Lion", он не раз становился победителем в любительской "Fantasy Cyberbasket League", был чемпионом любительских турниров по режиму "My Team". Москвич по итогам сезона 2019 вошел в сильнейшую тройку участников сообщества кибербаскетболистов СНГ.