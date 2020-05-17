Станет ли iPhone SE новым бестселлером

Иногда кажется, что производители смартфонов в последние пару лет играют между собой в увлекательное соревнование "у кого диагональ экрана больше" и совсем забыли про компактные, но мощные устройства. Apple решила исправить это недоразумение, выпустив на рынок второе поколение популярнейшей модели - iPhone SE. И уже сейчас можно смело сказать, что она станет одним из бестселлеров сезона-2020.

Дизайн

Когда вы берете в руку новый iPhone, то словно возвращаетесь в домашние тапочки. Дизайн новинки точно такой же, как у iPhone 8, за исключением одного момента: стеклянное яблочко теперь переехало в центр. Кнопка включения/блокировки находится на правой боковой грани, там же располагается слот для SIM-карты, слева находятся рычажок для перевода смартфона в беззвучный режим, а также клавиши регулировки громкости. На нижней грани по центру - отверстие для разъема Lightning, чуть правее от него - вырез под динамик, левее - микрофон. Важное уточнение - количество дырочек и под микрофон, и под динамик - одинаковое, эстеты, которым нравится симметрия, однозначно будут довольны. На передней панели находится кнопка "Домой" со сканером отпечатков пальцев. Он работает очень четко. iPhone SE ощущается в руке пушинкой - его вес составляет 148 граммов.

Производительность

Как и у старших братьев, в SE установлен A13 Bionic. Это невероятно мощный процессор. Он "тянет" на максимальных настройках графики любые игры, отлично справляется с декодированием 4К-видео, показывает высокие результаты в синтетических тестах: в бенчмарке AnTuTu смартфон набирает 481 040 баллов. В другом популярном тесте, GeekBench 5, iPhone SE набрал 1327 баллов в одноядерном тестировании и 2297 баллов в многоядерном.

Дисплей

Несмотря на то что разрешение экрана iPhone SE составляет всего 1334 х 750 пикселей, предъявлять к нему претензии абсолютно не хочется. Этот дисплей поддерживает HDR, все цвета передаются правильно, к четкости изображения вопросов никаких. Экран отлично читается даже на ярком солнце, на нем комфортно играть в игры и смотреть YouTube.

Камера

Фотографии на новом SE получаются очень хорошими. Камера умеет снимать портреты, 4К-видео с частотой 60 кадров в секунду со стабилизацией. В своем ценовом сегменте iPhone SE нет равных по качеству съемки видео - все очень четко и плавно. К цветопередаче нет никаких претензий - все цвета натуральные: именно такие, какими мы их видим в жизни. С ночной съемкой новинка также справляется хорошо.

Стеклянное "яблоко" переехало в центр смартфона. Фото: Apple

Возможно, кому-то не хватит в iPhone SE трех камер, какие сейчас есть в iPhone 11 Pro и Pro Max. Но iPhone SE не про это. Он про то, чтобы, не заморачиваясь, сделать фотографию на бегу нажатием одной клавиши. Селфи "малыш из Купертино" тоже делает хорошо, вполне на уровне со старшими братьями.

Аккумулятор

Емкость аккумулятора в iPhone SE составляет 1821 мАч. По современным меркам, это очень небольшое значение, но благодаря процессору A13 Bionic смартфон хорошо держит заряд. Разумеется, телефон будет разряжаться куда быстрее, если вы будете играть в условный PUBG, Asphalt 9 и другие игры, но в обычном режиме - звонки - интернет - сообщения - музыка - iPhone SE спокойно доживает до вечера. После 5 часов 17 минут включенного экрана у смартфона остается еще больше 30 проц. заряда. Новинка поддерживает беспроводную зарядку.

Интересные фишки

Смартфон поддерживает eSIM. Вы не найдете ни один аппарат этой же ценовой категории, который обладает поддержкой данной технологии. В первую очередь eSIM оценят путешественники - практически в любой стране мира вы сможете подключиться к местному оператору. Также стоит отметить и поддержку нового стандарта Wi-Fi - Wi-Fi 6. В iPhone SE заявлена и защита от воды по стандарту IP67, но купать телефон в ванной или в море все же не стоит.

Комплект поставки

В комплект поставки кроме самого смартфона входят: стандартная зарядка Apple на 5 Вт, провод USB - Lightning, наушники, подключающиеся к разъему Lightning, бумажки-инструкции и, конечно же, наклейки-яблочки.

Так покупать или нет?

Кто же целевая аудитория у этого смартфона? Тут три основных варианта:

Девушки, не являющиеся техногиками. Если ваша вторая половинка любит красивые вещи, которые отлично поместятся даже в самой маленькой дамской сумочке, и при этом не ждет от смартфона возможностей съемки с зумом, на широкий угол, и чтобы в нем было много камер, iPhone SE станет отличным подарком. Он будет радовать очень долго.

Люди от 45-50 лет, которые не гонятся за самыми последними технологиями и наворотами.

Те, кто хотят попробовать окунуться в экосистему Apple, но при этом не переплачивать.Это iPhone c самым демократичным ценником на сегодняшний момент - за версию на 64 Гб придется заплатить 39 990 рублей, 128 Гб обойдутся вам в 44 990 рублей, а iPhone SE с максимальным количеством памяти - 256 Гб - стоит 53 990 рублей.