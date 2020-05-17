Минобрнауки рекомендовало вузам предоставить студентам платных отделений максимальные рассрочки на оплату обучения. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Если ситуация с эпидемией изменится в лучшую сторону, студенты с радостью снова придут сдавать экзамены в аудитории. Фото: Игорь Кубединов/ТАСС

- Вузы получают сейчас от студентов огромное количество обращений по поводу рассрочек, и мы рекомендуем максимально предоставлять ребятам такую возможность, - сказал министр, подчеркнув, что это всегда индивидуальная история.

По данным экспертов, сегодня в вузах платно учатся около половины всех студентов. Для многих из них пандемия стала серьезным препятствием к получению образования: работу потеряли родители да и сами студенты. Поэтому ранее Валерий Фальков уже заявил: цены на платных отделениях в новом учебном году останутся на уровне прошлого года. А теперь еще и разъяснил, как вузы будут их определять.\

- Бюджет многих вузов сформирован с учетом дохода от платных отделений, - прокомментировал Фальков. - Зарплата преподавателей также во многом зависит от этого, сейчас особенно: они, по существу, перешли на индивидуальную работу со студентами. Есть нормативная стоимость бюджетных мест, ниже которой нельзя устанавливать плату за обучение по контракту. В этом году мы даем возможность вузам самим установить стоимость обучения на уровне 2019 года, но с учетом нормативов.

По словам министра, сейчас в ведомстве определяют минимальный размер, скоро будет соответствующий приказ. Так что эта планка будет задана министерством, вуз не сможет установить ее произвольно.

Кстати, одной из мер поддержки студентов в слож- ный период стала программа трудоустройства, которую минобрнауки запустило около 2 месяцев назад. На сегодняшний день 149 университетов-участников уже взяли к себе на работу более 15 тысяч студентов.

- Из-за сложной ситуации с эпидемией у нас появилось новое понятие: студенческая безработица, - сказал Валерий Фальков. - Многие потеряли источник дохода. Мы понимаем, что ребятам надо помочь.

77 процентов российских вузов сохранили для выпускников и госэкзамены, и защиту дипломов. Остальные оставили только защиту. Закон такое право дает

По словам главы минобрнауки, программа трудоустройства позволит снять социальное напряжение. У студентов есть возможность поработать цифровыми ассистентами, консультантами-психологами, вести курсы иностранного языка, готовить к выпускным экзаменам школьников. Например, в кампусе Дальневосточного федерального университета открыты вакансии курьера, документоведа, сотрудника call-центра, программиста. В Балтийском федеральном университете им. Канта в базе вакансий - помощник в организации электронной образовательной среды, дежурный в общежитиях и другие. В Томском госуниверситете студентам доступна работа тьютора и техника по сопровождению онлайн-курсов, разработчика сайта и приложений для вуза и даже помощника замдекана по электронному обучению.

- Это не сезонная вещь, мы планируем, что работа будет продолжена и после того, как закончится эпидемия, - подчеркнул министр.

Не забывают в министерстве и о студенческих отрядах: планируется трудоустройство большого количества студентов в летний "трудовой" семестр 2020 года. Конечно, все будет зависеть от развития ситуации с пандемией.

Но пока студентам есть чем заняться и помимо работы: в вузах начинаются экзамены - и переводные, и выпускные. Как будут сдавать их сегодня? Все ли готовы к "удаленке"? Валерий Фальков сообщил, что для выпускников большинства вузов пройдут и госэкзамены, и защиты дипломов, хотя есть возможность провести госаттестацию только по защите диплома.

- 77 процентов российских вузов сохранили в этом году для выпускников и госэкзамены, и защиту выпускных квалификационных работ - дипломов, уточнил министр. - Но 23 процента университетов все же пошли по другому пути и оставили только защиту дипломов как единственную форму государственной итоговой аттестации в этом году. Закон такое право дает. При этом практически все справились с организацией удаленных экзаменов: будут использовать системы дистанционного контроля (прокторинг).

А для тех, кто еще не определился, до 1 июня на Национальной платформе открытого образования 16 ведущих вузов представят свои варианты, какую именно систему прокторинга использовать. Такие услуги сегодня предлагают и частные, и государственные компании. Часть университетов уже сотрудничают с крупными телекоммуникационными корпорациями.

После экзаменов выпускников ждет праздник, и пандемия здесь не должна помешать. В начале июля в вузах пройдет Всероссийский онлайн-выпускной. Сценарий такого необычного выпускного вечера уже прорабатывается и будет готов в ближайшие 2-3 недели. Министр подчеркнул, что это большая творческая работа: важно организовать выпускной так, чтобы он запомнился. Поможет в этом Российский союз ректоров и общественная организация "Россия - страна возможностей".

- Провести праздник для выпускников вузов, особенно сейчас в условиях пандемии, очень важно, чтобы показать студенческую солидарность и в целом повысить настроение, - отметил министр. - Студенты, как и все мы сегодня, очень скучают по личному общению. Выпускникам надо будет сдать сейчас госэкзамены и защитить дипломные работы. Конечно, они бы хотели, чтобы окончание вуза не прошло незамеченным. Это большое событие, большая веха в жизни и всегда по-особому отмечается.

Минимальная стоимость на платных отделениях вузов в новом учебном году будет определена министерством. Вуз не сможет установить ее произвольно

Не исключено, что в каких-то регионах праздник может пройти и в традиционной форме, но только если позволит эпидемиологическая ситуация.

А как пройдут переводные экзамены с курса на курс? Вопрос актуальный, так как есть специальности, где экзамены невозможно сдать дистанционно: медицина, ряд инженерных направлений, творческие профессии. Придется ли студентам приходить в аудитории?

- Вузы приняли единогласное решение: если на переводных курсах необходимы экзамены с практическими элементами, например, с лабораторными работами, то все они сдвигаются на другое время, например, на осень, - сказал Фальков. - Такой вариант также разрешен законодательством. Студент должен освоить программу в любом случае, пусть не на 2-м, а на 3-м курсе.

Если ситуация изменится в лучшую сторону и появятся соответствующие рекомендации Роспотребнадзора и глав субъектов, то все с радостью придут сдавать экзамены лично, уверен глава минобрнауки.

Между тем

Со следующего года региональные вузы ждет существенное увеличение бюджетных мест, заявил Валерий Фальков.

- На этот 2020/2021 учебный год бюджетные места были выделены еще весной 2019 года. Мы прорабатываем вопрос выделения дополнительных мест там, где это необходимо. С каждым годом бюджетных мест становится больше, а со следующего учебного года будет существенное ежегодное увеличение, вплоть до 2024 года, - рассказал министр. - На это уже заложены бюджетные средства, определено количество мест.