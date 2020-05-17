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17.05.2020 10:25
Рубрика: В мире

Судан призывает ООН урегулировать внутренний конфликт

Текст: Лейла Зеленкова

На фоне ухудшающейся ситуации в Судане премьер-министр страны Абдалла Хамдук направил в Организацию Объединенных Наций два письма с просьбой о создании специальной политической миссии в Судане в соответствии с главой VI Устава ООН, которая занимается мирным урегулированием споров.

Фото: Joanna Ciesielska / Instytut Archeologii i Etnologii PAN
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Как сообщает телеканал Al-Jazeera, в задачи новой миссии (мандат действующей миссии ООН и Африканского союза истекает в октябре - "РГ") будет входить поддержание мира "на территории всего Судана", а также защита новой Конституционной декларации страны. На миссию также будут возложены задачи по содействию мирному урегулированию в регионах Дарфур, Южный Кордофан и Голубой Ниле, мобилизации международной экономической помощи, координации гуманитарной помощи, разработке конституции и государственных реформ.

Данный шаг премьер-министра по призыву миссии ООН в регион вызвал острые споры в правительстве. Если его просьба будет одобрена организацией, то в Судане уже не будет типичной формы миротворчества и страна встанет на путь миростроительства.

В Судане, где проживают более 100 разных народов, продолжается этнический конфликт. За последние несколько недель межплеменные столкновения унесли сотни жизней и вызвали серьезную обеспокоенность в международном сообществе. Вооруженное противостояние происходит в отдельных районах Дарфура, Кордофана на западе Судана и в городах Кассала и Порт-Судан на востоке страны.

Различные силы продолжают дестабилизировать страну, в то время как гражданское правительство, которое должно было провести ряд реформ, все чаще переживает внутренние разногласия и подвергается атакам. Последние межплеменные столкновения в Кассале и в восточном Судане представляют собой попытку бывшего режима активизировать противоречия в регионе и сорвать процесс всеобъемлющего урегулирования Переходным правительством. Многие лидеры племен, чья деятельность связана с нелегальной торговлей и поставкой оружия, потеряли свой интерес после падения режима, поэтому искусственное раздувание и провоцирование конфликта является единственным способом не потерять последнее.

Несмотря на то, что суданское правительство заявило о своем намерении остановить племенные конфликты, ряд политических партий считает, что стоит готовится к худшему повороту событий. С того момента как бывший президент стран Омар-аль-Башир был свергнут, Судан оказывается во все более сложной политической и экономической ситуации.

В мире Африка Судан

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