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17 мая 2020 г.

Постановление кабинета Министров Республики Татарстан от 17 мая 2020 года № 398 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции"

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Татарстан Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции" (с изменением, внесенным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.05.2020 № 374) следующие изменения:

пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:

"Указанное ограничение не распространяется на:

работу музеев, библиотек, а также на предоставление экскурсионных услуг индивидуально или группам численностью не более 5 человек, а при наличии специализированного радиооборудования для экскурсионного обслуживания - не более 10 человек;

тренировки профессиональных спортсменов и спортсменов - членов сборных команд Республики Татарстан и Российской Федерации по видам спорта на открытом воздухе;

занятия граждан физической культурой и спортом на открытом воздухе, за исключением таких занятий на детских игровых площадках, детских площадках, спортивных площадках, расположенных в парках, лесопарках, скверах, во дворах многоквартирных домов, при условии одновременного участия не более 2 человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров.";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Приостановить с 26.03.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки деятельность:

а) спортивных центров, плавательных бассейнов, фитнес-центров, за исключением индивидуальных тренировок с персональным тренером при условии, что один тренер одновременно тренирует не более одного человека;

б) кинотеатров (кинозалов), ночных клубов (дискотек), детских игровых комнат, детских развлекательных центров и иных развлекательных организаций.";

подпункт "а" пункта 5 дополнить абзацем следующего содержания:

"объектов розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала, доступной для посетителей, до 400 кв.метров при наличии отдельного наружного (уличного) входа.".

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 18 мая 2020 года.

Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин



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