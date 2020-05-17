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17.05.2020 14:18
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Трамп признал, что США начали работать над вакциной еще в январе

Президент США Дональд Трамп сообщил, что еще 11 января американские ученые начали работать над созданием вакцины от коронавируса. Он также выразил надежду, что вакцина будет готова к концу года, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE

Означает ли высказывание Трампа, что американское правительство уже давно знало о коронавирусе? Властям США следует дать миру внятный ответ на этот вопрос. Ведь Китай лишь 12 января предоставил в ВОЗ информацию о геноме нового коронавируса.

Фото: AP Photo/Aaron Favila
Эксперты: Вакцина от коронавируса должна быть доступной для всех

Заявление президента США вызвало большой резонанс мировой общественности. Американские граждане заметили, что дата 11 января, когда ученые якобы начали разрабатывать вакцину от коронавируса, была раньше, чем США объявили о первом подтвержденном случае COVID-19. В интернете постоянно цитируется вопрос к представителям американской администрации: почему же целых два месяца после этого правительство бездействовало? И почему правительство Трампа начало нападки на Китай в сокрытии информации об эпидемии?

По сообщению американских СМИ, в штате Флорида уже в январе появились случаи подозрения на заражение COVID-19. Коронавирус был в Соединенных Штатах, вероятно, уже в декабре прошлого года. Однако, в то время американское правительство "занималось" только Китаем, совершая непростительную ошибку в отношении своей страны.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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