Трамп признал, что США начали работать над вакциной еще в январе

Означает ли высказывание Трампа, что американское правительство уже давно знало о коронавирусе? Властям США следует дать миру внятный ответ на этот вопрос. Ведь Китай лишь 12 января предоставил в ВОЗ информацию о геноме нового коронавируса.

Заявление президента США вызвало большой резонанс мировой общественности. Американские граждане заметили, что дата 11 января, когда ученые якобы начали разрабатывать вакцину от коронавируса, была раньше, чем США объявили о первом подтвержденном случае COVID-19. В интернете постоянно цитируется вопрос к представителям американской администрации: почему же целых два месяца после этого правительство бездействовало? И почему правительство Трампа начало нападки на Китай в сокрытии информации об эпидемии?

По сообщению американских СМИ, в штате Флорида уже в январе появились случаи подозрения на заражение COVID-19. Коронавирус был в Соединенных Штатах, вероятно, уже в декабре прошлого года. Однако, в то время американское правительство "занималось" только Китаем, совершая непростительную ошибку в отношении своей страны.