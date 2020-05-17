Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Британии

Трое россиян попали в топ-20 богатейших резидентов Соединенного Королевства. Согласно новому рейтингу, который составила Sunday Times, в компанию самых состоятельных жителей Великобритании вошли бизнесмены Алишер Усманов, Михаил Фридман и Роман Абрамович.

Лидером рейтинга стала семья британца Джеймса Дайсона - основателя компании Dyson, чье состояние оценили в 16,2 млрд фунтов стерлингов (около 1,4 триллиона рублей). Совсем немного от него отстали владеющие компанией Hinduja Group Шри и Гопи Хиндуя, а также братья Дэвид и Саймон Рубен, основавшие Trans World Group. Капитал каждого оценен в 16 млрд фунтов.

Выше всех из россиян в рейтинге находится бенефициар USM Holdings Алишер Усманов, которого британская газета поместила на седьмую строчку, оценив его состояние в 11,3 млрд фунтов (около 1 триллиона рублей). Активы основателя "Альфа-групп" Михаила Фридама оценены на 1 млрд фунтов скромнее - 10,2 млрд фунтов (около 910 миллиардов рублей), он разместился на 11-ой строчке. А Роман Абрамович, в прошлом году занимавший 9-е место, опустился на три позиции. Его состояние оценили в 10,1 млрд фунтов (902 млрд рублей).