Турция намерена начать принимать иностранных туристов с середины июня

Турция планирует начать принимать иностранных туристов с середины июня. Об этом в эфире телекомпании NTV заявил министр культуры и туризма Турецкой республики Мехмет Нури Эрсой.

По его словам, власти страны разработали детальную программу сертификации гостиниц с точки зрения норм санитарно-гигиенической безопасности, которую в ближайшее время намерены применить некоторые страны Евросоюза. Программа сертификации включает в себя регулярную проверку гостиниц, контроль за состоянием здоровья туристов и персонала, ношение масок и соблюдение норм социального дистанцирования. Эрсой уточнил, что власти страны не закрывали отели, а они сами приостановили свою работу из-за временного прекращения деятельности авиаперевозчиков и ряда ограничительных мер, связанных с пандемией.

Первыми планируется принимать туристов из Китая, Южной Кореи и других азиатских стран, которые в следующем месяце возобновят международное авиасообщение. Министр также сообщил о том, что популярный у иностранных туристов замок Бодрум "был восстановлен от А до Я". Он откроется для посетителей в конце июня.

Внутренний туризм в стране может возобновиться 28 мая, по окончании священного у мусульман месяца Рамадан. В нынешнем году туристический сезон в Турции, который обычно начинается в начале апреля, был отложен из-за пандемии коронавируса. Первый круизный лайнер, по словам министра, должен был прибыть в страну еще 5 апреля.

Отметим, что по состоянию на воскресенье, количество зараженных коронавирусом в Турции превысило 146 тысяч человек, при этом зафиксировано 4 055 смертельных случая.