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Рубрика: Общество

Уникальная экспедиция Тура Хейердала стартовала 50 лет назад

Текст: Юрий Медведев
За этой экспедицией, совершенной 50 лет назад, следил тогда весь мир. Папирусная лодка "Ра-2"под парусом покинула Марокко и отправилась через Атлантику к берегам Нового Света. (Название было выбрано в честь бога Солнца Ра.)
Фото: AP Photo/Ramon de la Rocha Фото: AP Photo/Ramon de la Rocha
Фото: AP Photo/Ramon de la Rocha

Хейердал хотел подтвердить свою гипотезу, что древние мореплаватели, в частности, египтяне, могли совершать переходы через океан на парусных судах. И если это так, то индейцы Мексики и Перу могут быть потомками племен, которые не переходили через Берингов пролив, как тогда считала наука, а приплывших через Атлантику.

Фото: Egypt Ministry of Antiquities
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Эта гипотеза родилась у ученого на основе изучения древних культур. Он, в частности, писал, что сходство между ранними цивилизациями Египта и Мексики не ограничивается лишь пирамидами. В этих странах существовала высокоразвитая система иероглифической письменности. Давно замечено сходство фресковой живописи в храмах и усыпальницах, обращается внимание на удивительные астрономические познания и высокоразвитую календарную систему в Мексике и Египте. Словом, есть многочисленные свидетельства сходности культур, которые, по мнению Хейердала, указывают на то, что суда с берегов Средиземного моря могли пересекать Атлантический океан и принести основы древней египетской цивилизации аборигенам Мексики. За доказательством он отправился в плавание на "Ра".

Надо отметить, что это была вторая попытка ученого преодолеть Атлантику. Первая на "Ра-1" в 1969 году завершилась неудачей: из-за дефектов в конструкции лодка затонула. Ее причины были учтены, и на этот раз плавание завершилась полным успехом. Через 57 дней лодка достигла берегов Барбадоса, преодолев почти 5700 километров. Экспедиция доказала правоту Хейердала, что древние мореплаватели могли совершать трансатлантические переходы.

Фото: pixabay.com
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Но помимо сугубо научных у экспедиции Хейердала были и другие цели. Вот что писал в своей книге "На "Ра" через Атлантику" один из участников экспедиции, российский врач Юрий Сенкевич: "Хейердал стремился доказать, что именно обыкновенные, отнюдь не особенные люди могут и должны в самых сложных условиях действовать сплоченно и дружно. Он пошел еще дальше. Решил собрать на борту "Ра" представителей различных рас, приверженцев различных, очень несходных мировоззрений - и продемонстрировать таким образом, что люди, живущие на одном земном шаре, если они зададутся общей, одинаково важной для всех целью, вполне могут конструктивно договориться по любому вопросу".

Экипаж состоял из восьми человек, каждый представлял свою страну. И этот "интернационал" сумел достойно выйти из сложнейших ситуаций, в которые не раз попадала легкая лодка. На этом маленьком плавучем островке казалось совсем разные люди смогли достойно и плодотворно сотрудничать.

В настоящее время легендарная лодка "Ра-2" хранится в музее Осло.

Общество Наука Научный подход с Юрием Медведевым

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