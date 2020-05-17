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17.05.2020 00:37
Рубрика: Власть

В ЦИК заявили о готовности к голосованию по поправкам в Конституцию

Избирательная система России готова к проведению голосования по поправкам в Конституцию РФ. При этом конкретную дату проведения этого мероприятия определит президент России.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Об этом РИА Новости заявил замглавы ЦИК Николай Булаев.

Фото: Пресс-служба Государственной думы РФ/ РИА Новости
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Ранее ожидалось, что голосование пройдет 22 апреля. Однако из-за ситуации с распространением коронавируса в стране дата была перенесена на более поздний срок. Окончательно он не утвержден.

- Что касается новой даты голосования, то ее определит президент. И избирательная система РФ находится в состоянии готовности, - заверил Николай Булаев.

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