В ЦИК заявили о готовности к голосованию по поправкам в Конституцию

Об этом РИА Новости заявил замглавы ЦИК Николай Булаев.

Ранее ожидалось, что голосование пройдет 22 апреля. Однако из-за ситуации с распространением коронавируса в стране дата была перенесена на более поздний срок. Окончательно он не утвержден.

- Что касается новой даты голосования, то ее определит президент. И избирательная система РФ находится в состоянии готовности, - заверил Николай Булаев.