В Эстонии в воскресенье будет снят режим ЧП

Режим ЧП, введенный в связи с пандемией в Эстонии еще в марте, будет снят 17 мая. Об этом заявил премьер-министр Юри Ратас в обращении к гражданам, отметив, что в результате общих усилий и взаимопомощи ситуация с COVID-19 значительно улучшилась.

При этом он подчеркнул, что речь не идет о немедленном возвращении к обычной жизни. "Вирус никуда не делся ни из Эстонии, ни в мире. Завершение чрезвычайного положения означает, что мы должны построить новую нормальность", - цитирует Ратаса "Интерфакс".

Программа смягчения ограничений вступает в силу с 18 мая. Будет разрешено проводить соревнования и тренировки на свежем воздухе, если на них не присутствуют зрители, и при ограниченном числе участников. Разрешат публичные собрания при участии не более 10 человек в помещении, и не более 100 на свежем воздухе. Граждане также смогут посещать ряд учреждений. Как сообщило посольство РФ в Эстонии, с 18 мая возобновляется работа консульского отдела полпредства.

Казино, кальянные, залы игровых автоматов будут по-прежнему закрыты. Продолжат действовать ограничения на пересечение границы (исключения сделаны лишь в отношении Латвии, Литвы и Финляндии). В Эстонии официально зафиксировано 1,8 тысячи случаев заболевания коронавирусом, скончались 63 человека, выздоровели 1,4 тысячи пациентов.