В Европарламенте произошла крупнейшая утечка данных

В Европейском парламенте произошла крупнейшая утечка данных в истории. В открытый доступ попала конфиденциальная информация и пароли сотрудников, заявил вице-президент Европарламента по политике в области информационных технологий Марсель Колайя, которого цитирует politico.eu.

Эти данные включают 1200 учетных записей народных избранников и сотрудников, а также еще 15 тысяч других учетных записей специалистов различных структур ЕС. При этом, отметили источники издания, больше всего пострадали члены Европейской народной партии (EНП) - крупнейшей политической фракции в Европарламенте. Со своей стороны, представитель EНП Педро Лопес де Пабло подтвердил утечку данных, однако назвал пароли электронной почты депутатов фракции "устаревшими". По его словам, еще в 2019 году партия запустила новый сайт, серверы и база данных, которые якобы не пострадали.

А Яш Кадакия, глава индийской интернет-компании, предоставляющей Европарламенту услуги в сфере кибербезопасности, подтвердил информацию о похищенных хакерами файлах. Его компания обнаружила украденные данные при сканировании интернета на наличие незащищенных и просочившихся наборов данных.

По его словам, эти сведения содержали информацию о тысячах сотрудниках и депутатах, их связях с различными политическими партиями и европейскими структурами, в том числе с Европолом, агентством ЕС по безопасности внешних границ Frontex.

В интервью изданию Кадакия заявил, что сотрудники также обнаружили файлы, содержащие данные, такие как пароли, должностные инструкции и другую личную информацию, через интернет-портал, который является частью домена парламента и используется его должностными лицами. При этом, отметил эксперт, главный риск состоит в том, что данные, которые были получены хакерами, могут быть использованы для доступа к закрытым веб-сайтам и ресурсам секретных служб. К тому же выяснилось, что некоторые депутаты использовали одни и те же пароли для доступа сразу на несколько порталов.