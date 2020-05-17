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17.05.2020 20:32
Рубрика: В мире

В Испании выстроились километровые очереди за бесплатными продуктами

Текст: Юрий Когалов
Пандемия коронавируса привела к очередному экономическому кризису в Испании. Миллионы людей лишились работы из-за введенных карантинных мер. За два месяца число безработных увеличилось на 950 тысяч человек - до рекордного уровня в 5,2 миллиона. Именно столько жителей Испании сегодня получают пособия по безработице.

В апреле государство выплатило им более 4,5 миллиарда евро. Но этого недостаточно, после оплаты аренды жилья (многие испанцы живут на съемных квартирах, что уж говорить о мигрантах) на продукты остается совсем немного. Вот голодные люди (начиная с семей с маленькими детьми и заканчивая стариками) и выстаиваются в очереди за едой в банки продовольствия. Испанская федерация продовольственных банков призналась, что уже не справляется с ростом спроса на продукты питания, он увеличился на 30 процентов по всей территории Испании.

Фото: Álex Zea/Europa Press via Getty Images
Впервые за два месяца в Испании за сутки умерли менее 100 человек

Как отмечают местные СМИ, лучше всего ситуацию в стране отражает происходящее в мадридском районе Алуче. На этих выходных тут образовались километровые очереди. Из 80 тысяч человек, нуждающихся в помощи в испанской столице, в этом районе проживают 11 тысяч. Они не могут себе позволить купить ни продукты питания, ни предметы первой необходимости. Выживают они благодаря помощи различных ассоциаций соседей, социальных служб, волонтеров. Одни из них выдают ваучеры на различные товары, или сами продуктовые наборы, другие бесплатно раздают обеды, которые готовят на кухнях закрытых школ или даже в ресторанах.

В мэрии Мадрида уверяют, что ищут способ разрешить проблему. Предполагается скоординировать усилия всех желающих помочь, чтобы никто не остался без внимания.

"У моего сына инвалидность, и я без работы уже два с половиной месяца", - рассказывает Юлиана, приехавшая в поисках лучшей доли в Испанию из Румынии еще несколько лет назад. Рафаэль перебрался в пиренейское королевство из Венесуэлы в начале года и тут же столкнулся кризисом, он даже не успел найти работу, когда все предприятия начали закрываться. И таких как они десятки тысяч. К тому же многие не могут встать на учет как безработные, поскольку не имеют для этого всех необходимых документов, и до кризиса работали без трудового договора, прекращение которого в случае форс-мажора, каким является эпидемия, позволяет рассчитывать на помощь государства.

Фото: David Ramos/Getty Images
Как в Испании меняются правила жизни в процессе выхода из карантина

И такая ситуация сложилась не только в Мадриде. В Барселоне ситуация еще хуже. Тут в помощи нуждаются 120 тысяч человек. Жители района Ла Мина - одного из беднейших в городе - промышляют в основном уличной торговлей. После введения в стране карантина они остались без средств к существованию. Еду они могут добыть только в продовольственных банках. Федерация цыганских ассоциаций Каталонии недавно доставила 7 тонн продуктов нуждающимся в этом районе.

Как отмечают в Испанской федерации продовольственных банков, ситуация сейчас хуже, чем в 2012 году. Нынешний кризис наступил резко, затронул он в основном тех, кто жил полулегально, кто и так с трудом зарабатывал себе на жизнь. В ближайшие месяцы нищета будет только усугубляться, очереди перед банками продовольствия расти. В связи с этим федерация уже обратилась за помощью, ей нужны добровольцы, которые будут раздавать еду, поскольку раньше этим часто занимались пенсионеры, которые теперь оказались в группе риска и вынуждены сидеть дома.

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