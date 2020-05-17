В Италии зафиксировано рекордно низкое количество смертей от COVID-19

По данным Департамента гражданской обороны Италии, в стране зафиксирована самая низкая смертность с момента начала эпидемии.

За сутки от вируса погибли 145 человек, 69 из которых скончались в области Ломбардия, которая по сей день считается эпицентром распространения COVID-19.

Напомним, что с понедельника по всей территории Апеннин возобновят работу магазины розничной торговли, рестораны, бары, пиццерии, парикмахерские, салоны красоты, пляжи, гостиницы, музеи и церкви. Также с 18 мая итальянцы смогут беспрепятственно передвигаться в пределах региона проживания.