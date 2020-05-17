В Израиле утвердили коалиционное правительство после года неопределенности

Парламент Израиля утвердил новый состав правительства страны, которое премьер Беньямин Нетаньяху сформировал по результатам выборов 2 марта. Таким образом депутаты Кнессета поставили точку в тянувшемся более года периоде политической неопределенности.

Формирование нового кабинета стало результатом создания коалиции между партией "Ликуд", возглавляемой Нетаньяху, и "Кахоль-Лаван" во главе с Бени Ганцом. По соглашению они поделят премьерские полномочия: до ноября 2021 года главой правительства будет Нетаньяху, а затем его сменит Ганц, который пока получит кресло министра обороны.

Кстати, заседание Кнессета, на котором также привели министров к присяге, проходило с соблюдением карантинных мер, на которых настаивает министерство здравоохранения страны. Сидящие в зале депутаты были разделены друг от друга пустыми креслами, а их лица закрыты масками, которые они снимали только на время выступления.