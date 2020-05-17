В конструкцию моста через Дарданеллы установлен последний стальной блок

В башни строящегося через пролив Дарданеллы в Турции моста уложен последний стальной блок. По этому поводу была проведена торжественная церемония, на которой в формате видеоконференции выступил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Построив мост через пролив, Турция реализует вековую мечту", - заявил он.

Мост под названием "Чанаккале 1915" планируется ввести в эксплуатацию 18 марта 2022 года.

Дата выбрана не случайно - 18 марта 1915 года турецкая артиллерия в ходе Дарданелльской операции (в Турции ее называют "Битвой при Чанаккале") потопила объединенный англо-французский флот, вошедший в пролив Дарданеллы. Это стало одним из ключевых сражений всей операции, которая позволила Турции отстоять свою независимость и сохранить контроль над проливами Босфор и Дарданеллы. Командовал операцией Мустафа Кемаль Ататюрк.

"Мост Чанаккале станет самым длинным мостом такого класса в мире и украсит пейзаж пролива как символ нашей победы", - заявил Эрдоган.

У строящегося моста будет самый длинный в мире центральный пролет - 2 023 метра. Эта цифра опять же не случайна, она напоминает о "Проекте развития Турции 2023", который направлен на вхождение страны в десятку мировых экономических держав.

Центральный пролет строящегося моста должен стать длиннее, чем нынешний рекорд - пролет моста Акаси-Кайкё в Японии, насчитывающий 1991 метр.

Общая длина моста через Дарданеллы составит 3 563 метра. Высота башен моста, поддерживающих центральный пролет, будет 318 метров.

"То расстояние, которое на пароме надо преодолевать полтора часа, на автомобиле через мост можно будет проехать за шесть минут", - отметил Эрдоган.

Мост "Чанаккале 1915" станет частью трассы Кыналы - Балыкесир длиной 352 километра, связывающей турецкую Фракию на западе страны с регионами Малой Азии.