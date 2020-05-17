В мире еще происходят "огненные" расправы над идеологическими врагами

Десятого мая 1933 года на площадях Германии и в университетах воспылали костры из десятков тысяч книг, неугодных духу и букве идей пришедшей к власти Национал-социалистической партии. Эти костры стали предтечей той трагедии, в огне которой, в печах концентрационных лагерей, в горящих после бомбежек домах, погибли миллионы беззащитных мужчин, женщин и детей. Возглавляемая Гитлером НСДАП сделала ставку на детей и плохо образованную немецкую молодежь. В сжатые сроки им удалось оболванить и развить настоящую животную одержимость собственными идеями среди студентов и школьников. Именно они, в факельных шествиях и под торжественные звуки оркестров в ту майскую ночь зажгли костры из книг.

Возглавлявший тогда Министерство народного просвещения и пропаганды Йозеф Геббельс утвердил список из почти 300 авторов, чьи произведения мешали становлению идеологии новой Германии. В их число попали Джек Лондон, Эрих Мария Ремарк, Зигмунд Фрейд, Анри Барбюс, Валентин Катаев и другие. Немецкий прозаик, и по совместительству группенфюрер СС, Ганс Йост тогда написал, что костры из книг необходимы "для радикального очищения немецкой литературы от чужеродных элементов, способных заразить немецкую культуру". Следует помнить, что в общественном мнении Германии того времени не чувствовалось осуждения происходящего, в том числе и со стороны интеллектуалов.

В металлических бочках на Майдане украинская молодежь уже жгла "неправильные" книги

Официальные власти и элита стран Запада также смотрели на проявления этого варварства отстраненно и даже снисходительно. К чему привел этот "безобидный" фанатизм, всем хорошо известно. В современном мире все еще остаются примеры "огненной" расправы над идеологическими врагами. Так, участники запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ в 2015-2016 годах сожгли архивы библиотек, музеев и университетов в городе Мосул, на севере Ирака. Немногим ранее, в октябре 2014 года, в металлических бочках на Майдане украинская молодежь уже жгла "неправильные" книги. Тогда под руку активистам попались десятки томов Ленина, но сама акция в итоге так и не переросла в массовую. А всего за шесть месяцев до этого, в мае, в Доме Профсоюзов в Одессе от пламени и дыма пожара погибло 32 человека, еще шестеро были расстреляны, а 10 человек разбились, выпрыгивая из окон здания, пытаясь спастись от огня.