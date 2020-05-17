В мире еще происходят "огненные" расправы над идеологическими врагами

Новости

Правительство утвердило порядок продления регионами ограничений для бизнеса 21:57
Главврач осетинской "скорой" заявил об увольнении после критики губернатора 21:46
Коронавирус выявлен у 1,6 тысячи военнослужащих ВС 21:34
Итальянская молодежь перестала сохранять социальную дистанцию 21:27
В Сочи девушка выжила, упав с мотоцикла на скорости 190 км/ч 21:27
Количество граждан с коронавирусом в Минобороны РФ снизилось до 3226 21:14
В Израиле утвердили коалиционное правительство после года неопределенности 20:45
Бельгийские врачи устроили премьеру "коридор позора" 20:28
Санатории Кавминвод готовятся к открытию 1 июня в режиме обсервации 20:20
В начале мая 10 компаний изменили цены на автомобили в России 20:00
Муфтий Северного Кавказа госпитализирован с подозрением на COVID-19 19:47
Махершала Али опубликовал первое фото в образе Блэйда 19:45
Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб о нехватке масок 19:37
Актриса и режиссер Линн Шелтон умерла в 54 года от болезни крови 19:32
В Крыму с 18 мая запустят электрички 19:25
В Самарской области режим самоизоляции продлен до 25 мая 19:18
Умер актер из "Друзей" и "Американского пирога" Фред Уиллард 19:16
В Италии зафиксировано рекордно низкое количество смертей от COVID-19 19:14
Глава Крыма пообещал единовременные выплаты на детей от 16 лет 19:10
На Кубани погасили долг перед медиками Армавира 18:57
Студенты Сколтеха помогают медикам в регионах проводить тесты на COVID-19 18:55
Назван самый сексуальный фильм за всю историю кинематографа 18:50
На Кубани прооперировали после ДТП мотоциклиста с коронавирусом 18:30
В Тиране задержана супруга албанского президента 18:28
Путин поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьера 18:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку
17.05.2020 21:15
Рубрика: Общество

...А костры горят

В мире еще происходят "огненные" расправы над идеологическими врагами
Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 104(8158)
Десятого мая 1933 года на площадях Германии и в университетах воспылали костры из десятков тысяч книг, неугодных духу и букве идей пришедшей к власти Национал-социалистической партии. Эти костры стали предтечей той трагедии, в огне которой, в печах концентрационных лагерей, в горящих после бомбежек домах, погибли миллионы беззащитных мужчин, женщин и детей. Возглавляемая Гитлером НСДАП сделала ставку на детей и плохо образованную немецкую молодежь. В сжатые сроки им удалось оболванить и развить настоящую животную одержимость собственными идеями среди студентов и школьников. Именно они, в факельных шествиях и под торжественные звуки оркестров в ту майскую ночь зажгли костры из книг.
Так, довольно улыбаясь, уничтожали книги члены "Гитлерюгенд" - молодежной организации НСДАП. Фото: Gettyimages Так, довольно улыбаясь, уничтожали книги члены "Гитлерюгенд" - молодежной организации НСДАП. Фото: Gettyimages
Так, довольно улыбаясь, уничтожали книги члены "Гитлерюгенд" - молодежной организации НСДАП. Фото: Gettyimages
СК нашел, кто разместил на сайте "Бессмертного полка" портреты нацистов

Возглавлявший тогда Министерство народного просвещения и пропаганды Йозеф Геббельс утвердил список из почти 300 авторов, чьи произведения мешали становлению идеологии новой Германии. В их число попали Джек Лондон, Эрих Мария Ремарк, Зигмунд Фрейд, Анри Барбюс, Валентин Катаев и другие. Немецкий прозаик, и по совместительству группенфюрер СС, Ганс Йост тогда написал, что костры из книг необходимы "для радикального очищения немецкой литературы от чужеродных элементов, способных заразить немецкую культуру". Следует помнить, что в общественном мнении Германии того времени не чувствовалось осуждения происходящего, в том числе и со стороны интеллектуалов.

В металлических бочках на Майдане украинская молодежь уже жгла "неправильные" книги

Официальные власти и элита стран Запада также смотрели на проявления этого варварства отстраненно и даже снисходительно. К чему привел этот "безобидный" фанатизм, всем хорошо известно. В современном мире все еще остаются примеры "огненной" расправы над идеологическими врагами. Так, участники запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ в 2015-2016 годах сожгли архивы библиотек, музеев и университетов в городе Мосул, на севере Ирака. Немногим ранее, в октябре 2014 года, в металлических бочках на Майдане украинская молодежь уже жгла "неправильные" книги. Тогда под руку активистам попались десятки томов Ленина, но сама акция в итоге так и не переросла в массовую. А всего за шесть месяцев до этого, в мае, в Доме Профсоюзов в Одессе от пламени и дыма пожара погибло 32 человека, еще шестеро были расстреляны, а 10 человек разбились, выпрыгивая из окон здания, пытаясь спастись от огня.

Общество История

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Подмосковье возобновляет бюджетное, жилое и коммерческое строительство
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Большинство вузов сохранили для выпускников и госэкзамены, и защиты дипломов
Аномальный холод идёт в столицу
Захарова: Bloomberg осознал, что заголовок статьи о России жуткий
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ