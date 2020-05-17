В начале июля в вузах пройдет Всероссийский онлайн-выпускной

В первой декаде июля в российских вузах планируется провести выпускной в режиме онлайн, сообщил в воскресенье министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Но если в каких-то регионах позволит эпидемиологическая ситуация, то праздник может пройти и в традиционном формате.

Сценарий такого выпускного вечера уже прорабатывается: он может быть представлен общественности в ближайшие 2-3 недели.

- Провести праздник для выпускников вузов, особенно сейчас в условиях пандемии, очень важно, чтобы показать студенческую солидарность и в целом повысить настроение, - отметил министр. - Студенты, как и все мы сегодня, очень скучают по личному общению. Выпускники уже давно друг друга не видели, им надо будет сдать сейчас государственные экзамены и защитить дипломные работы. Конечно, они бы хотели, чтобы окончание вуза не прошло незамеченным. Это большое событие, большая веха в жизни и всегда по-особому отмечается.

Ранее министр уже говорил, что совместно с Российским союзом ректоров и общественной организацией "Россия - страна возможностей" решено организовать для выпускников вузов онлайн-праздник - впервые в РФ.