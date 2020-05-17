В Тиране задержана супруга албанского президента

Албанская полиция в воскресенье задержала наиболее активных лидеров акций протеста в Тиране. Местные жители выступили против сноса исторического и культурного памятника - Народного театра, возведенного известным итальянским архитектором Джулио Берте в конце 30-х годов прошлого столетия, и строительства на его месте нового современного объекта.

Среди них есть журналисты и Моника Криемади, супруга албанского президента, функционер оппозиционного Социалистического движения за интеграцию, сообщили албанские СМИ.

Между тем премьер-министр Албании Эди Рама написал на своей странице в Facebook: "Демонстранты - это те же люди, которые выступают и против других больших проектов. Протестующие не желают развития нашей столицы".

В свою очередь, президент Албании Илир Мета заявил, что власть во главе с Рамой уничтожает не только значимый для всей Европы памятник, но и иллюзии об Албании как правовом государстве. "Насилие в отношении деятелей искусства и журналистов - это большая черная метка мафии в нашей стране, - заявил албанский лидер. - Это преступление против законов и конституции государства, что не может быть прощено".