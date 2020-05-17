В украинском учебнике сказано, что евреи и французы - выходцы из Галиции

Минобр Украины рекомендовал новый учебник по географии для учеников 8 классов, в котором содержатся весьма сомнительные с точки зрения исторической науки утверждения.

В частности, в нем утверждается, что предки евреев и французов вышли когда-то из украинского региона Галиция (по-украински - Галичина), оттуда же предки испанцев и турок. Авторы учебника, изданного в 2016 году пришли к такому выводу, основываясь на сходстве этнонимов и названий "Галлия", "Галисия", "Порту Галлия", "Галатея", "галилеяне".

"… расселились на восток и запад, север и юг. Древний язык индийцев санскрит является близким к украинскому языку. И географические названия западных и южных стран и народов, такие как Галатея, галилеянин, Франция (Галлия), Галисия в Испании или Португалия (Порту-Галлия), вероятно, указывает на то, что пращуры современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок могли прийти на эти земли с украинской Галичины". Об этом говорится на странице 271 учебника, выпущенного в 2016 году в городе Каменец-Подольский.

Галиция - историческая область в Восточной Европе, которая располагалась на территории Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской областей, а также на юге нынешней Польши.

Кроме того, в учебнике сказано, что россияне не являются славянами, а принадлежат к угро-финским народам. Белорусы, считают авторы, имеют балтийское происхождение, а болгары - тюркское.

В настоящее время в интернете действительно можно найти самые различные версии о происхождении тех или иных народов, однако эти версии практически не имеют доказательной базы и напоминают, скорее, лингвистические анекдоты вроде теории о происхождении этрусков из России, потому что ""этруски" означает "это - русские".