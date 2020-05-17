В воскресенье вывозные рейсы вернут россиян из шести стран

На воскресенье запланированы вывозные рейсы в Россию из Узбекистана, Молдавии, Австрии, Венгрии, Киргизии, Армении. Об этом сообщили в Минкомсвязи РФ.

Ожидаются рейсы Ташкент - Казань, Кишинев - Москва, Вена - Будапешт - Санкт-Петербург - Москва, Бишкек - Москва, Ереван - Воронеж, пишет РИА Новости.

Напомним, что авиакомпании ужесточили проверку фактических адресов проживания россиян, вылетающих на родину из-за рубежа. Соответствующие документы будут проверять перед выдачей посадочного талона. Подтверждением могут служить оригиналы документов или фотографии прописки, договора аренды, медицинского полиса, справки с работы, копии прописки родственников и документы, подтверждающие родство, а также расписки о том, что они готовы принять возвращающегося в Россию гражданина на карантин.