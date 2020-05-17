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17.05.2020 14:36
Рубрика: В мире

Впервые за два месяца в Испании за сутки умерли менее 100 человек

Текст: Юрий Когалов

В Испании от коронавируса за минувшие сутки скончались 87 человек. Впервые с 12 марта этот показатель оказался ниже 100 человек. Об этом объявил премьер-министр пиренейского королевства Педро Санчес. По его словам, за последние 24 часа был выявлен 421 случай заражения коронавирусом, в основном у тех, у кого нет или почти нет никаких симптомов.

В связи со столь низкими показателями и сохраняющейся в последние дни тенденцией к снижению глава правительства обратился к главам регионов с просьбой продлить чрезвычайное положение ("тревоги") в стране в последний раз, но на месяц (по закону это требуется делать каждые 15 дней).

Фото: David Ramos/Getty Images
Как в Испании меняются правила жизни в процессе выхода из карантина

Стоит отметить, что в официальной статистике по коронавирусу учитываются только положительные результаты ПРЦ-тестов (231 119 случаев). При этом минздрав ведет также подсчет тех, у кого были выявлены антитела к вирусу, то есть тех, кто успешно перенес заболевание, но мог даже не заметить этого. Таких набирается порядка 45 тысяч человек. Таким образом, общее число пострадавших от COVID-19 в Испании составило 277 719 человек. Однако специалисты полагают, что их может быть более двух миллионов.

В связи со снижением числа новых случаев инфицирования с 4 мая в Испании начался четырехступенчатый выход из карантина (0, 1, 2 и 3 фазы). 28 провинций из 50 перешли ко второму этапу 11 мая, другим разрешат это сделать с 18 мая. Некоторые территории застряли на предварительном этапе настолько сильно, что власти придумали для них фазу 0,5, которой не было в первоначальном плане. Речь идет об автономном сообществе Мадрид, Барселоне и нескольких провинциях региона Кастилия и Леон.

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