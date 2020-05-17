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17.05.2020 15:55
Рубрика: Власть

Все четыре вылетевших из Сербии Ил-76 с военными РФ прибыли в Россию

Текст: Владислав Куликов

В военном ведомстве сообщили, что на подмосковном аэродроме Чкаловский приземлился последний из четырех самолетов, вылетевших сегодня из Белграда с российскими военными специалистами.

По информации Минобороны, все прибывшие военнослужащие "проходят термометрию и обязательные санитарно- эпидемиологические мероприятия". Сводный отряд Минобороны России выполнял задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Сербия. На борту транспортников в Россию вернулись около 20 военнослужащих и пять единиц специальной техники.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Как напоминает ТАСС, Сербия запросила помощь в борьбе с пандемией у России, а 3-4 апреля самолеты ВКС РФ доставили в эту страну российских военнослужащих, включая военных медиков, специалистов- вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты, специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и военную технику.

Всего российским сводным отрядом проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 178 объектах в 37 городах республики, в том числе обработаны 367 зданий и сооружений общей площадью более 1,6 млн кв. метров, 69 участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 488 тыс. кв. метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 800 инфицированных пациентов.

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