Все четыре вылетевших из Сербии Ил-76 с военными РФ прибыли в Россию

В военном ведомстве сообщили, что на подмосковном аэродроме Чкаловский приземлился последний из четырех самолетов, вылетевших сегодня из Белграда с российскими военными специалистами.

По информации Минобороны, все прибывшие военнослужащие "проходят термометрию и обязательные санитарно- эпидемиологические мероприятия". Сводный отряд Минобороны России выполнял задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Сербия. На борту транспортников в Россию вернулись около 20 военнослужащих и пять единиц специальной техники.

Как напоминает ТАСС, Сербия запросила помощь в борьбе с пандемией у России, а 3-4 апреля самолеты ВКС РФ доставили в эту страну российских военнослужащих, включая военных медиков, специалистов- вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты, специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и военную технику.

Всего российским сводным отрядом проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 178 объектах в 37 городах республики, в том числе обработаны 367 зданий и сооружений общей площадью более 1,6 млн кв. метров, 69 участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 488 тыс. кв. метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 800 инфицированных пациентов.