Вузы взяли на работу более 15 тысяч студентов

По программе трудоустройства, которую запустило Минобрнауки, уже нашли работу более 15 тысяч студентов. В основном это ребята, которые потеряли заработок из-за пандемии.

- В программе сегодня участвуют 149 вузов, подведомственных Минобрнауки, - сообщил в воскресенье глава ведомства Валерий Фальков. - Сегодня из-за сложной ситуации с эпидемией у нас появилось новое понятие: студенческая безработица. Многие потеряли источник дохода, который кому-то помогал оплачивать учебу, кому-то - поддерживать родителей, другим - просто жить. Мы понимаем, что ребятам надо помочь.

По словам главы Минобрнауки, программа позволит снять социальное напряжение. У студентов есть возможность устроиться на работу цифровыми ассистентами, консультантами-психологами, вести курсы иностранного языка, готовить к выпускным экзаменам школьников.

- Это не сезонная вещь, мы планируем, что работа будет продолжена и после того, как закончится эпидемия, - подчеркнул министр.

Кроме того, он отметил, что в так называемый летний "трудовой" семестр планируется трудоустроить большое количество студентов.