За отказ пройти тест на COVID-19 станут наказывать

Как пояснили в пресс-центре МВД, граждане России могут быть подвергнуты административному штрафу за уклонение от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию. Правда, речь идет не обо всех гражданах, а только об отдельных категориях.

Оштрафовать могут тех, кто уклоняется от тестирования при подозрении на коронавирус, тех, кто не сообщил о возвращении из-за границы и своем фактическом месте пребывания, и тех, кто обратился за медпомощью на дому без посещения медорганизаций в случае появления признаков ухудшения состояния здоровья.

Такие нарушения регулируются по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ "нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия". За них предусмотрен штраф в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.

К потенциальным нарушителям по указанной статье КоАП относятся граждане с подтвержденным диагнозом инфекционного заболевания, контактировавшие с больными либо прибывшие в Россию из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и нарушившие требования Роспотребнадзора.

"На практике действия граждан связаны с нарушением требования об изоляции в домашних условиях либо в специально созданных обсервационных пунктах", - сказали в МВД.