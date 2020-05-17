Зачем Зеленский наложил санкции на Эрмитаж и МГУ

Президент Украины Владимир Зеленский вслед за продлением запрета российских социальных сетей и сайтов подписал указ и о санкциях против российских музеев, институтов, вузов, предприятий и фондов. В список тех, с кем предписано прекратить любые контакты и аннулировать все действующие формы сотрудничества, попали Эрмитаж, ГМИИ им. Пушкина, Институт востоковедения РАН и МГУ. Зачем Зеленский под этим подписался, уже третий день гадают его бывшие избиратели.

Они уже привыкли к русофобии Порошенко, и тем больнее ранит души украинских оптимистов Зеленский, представлявшийся определенной противоположностью предшественнику, а теперь копирующий его во всем. Ведь даже в дате подписания указа о санкциях против Эрмитажа есть символизм и преемственность: ровно пять лет назад - 15 мая - Порошенко подписал закон о декоммунизации. И теперь бывшие избиратели задают бывшей звезде КВН вопрос как в разминке - "почему "команда Зе" не внесла в санкционный список Кунсткамеру?". И сами отвечают: "Может быть, они считают, что представляют интерес с точки зрения антропологических аномалий". "Подождите, он еще "томос" из широких штанин достанет", - успокаивают пессимисты оптимистов в социальных сетях, указывая на то, как Порошенко похвалил Зеленского за эти указы в своем Facebook.

В команде Зеленского на вопросы с подвохом не отвечают, отложив объяснения с обществом до большой пресс-конференции, под годовщину инаугурации. Зато анонимные telegram-каналы, ассоциируемые с президентским офисом, абсолютно серьезно делятся "инсайдом", что продление блокировок и санкции против музеев - это лишь способ давления на Россию, уникальная украинская тактика в борьбе "за Крым и Донбасс". Якобы Зеленский и его окружение свято верят, что Россия из-за пандемии ослаблена как никогда прежде, и поэтому скоро удовлетворит все явные и потаенные их желания по самому широкому спектру вопросов, нужно только поднажать. Они - коллективный Зеленский - уже предвкушают десятки исков в международных инстанциях против российских ученых и музейщиков.

К слову, объединенную Европу они тоже считают слабой, поэтому через вице-премьера по евроинтеграции Пристайко предложили Брюсселю пересмотреть то самое соглашения об ассоциации, вдруг признанное Киевом "дискриминационным" в части торговых квот и не только.

Война с культурой приводит к войне между людьми, а от костров из книг зажигаются печи крематориев

Однако любые рассуждения о наличии у Зеленского пусть преступной и безумной, но собственной тактики, имеют смысл, если считать его самостоятельно мыслящей и полновластной фигурой. Но этого не наблюдается в помине: Зеленский с выражением читает написанные явно не им тексты, он несамостоятелен в своих кадровых и экономических решениях - за этим следят посольство США и МВФ соответственно, и отдал на откуп "соросятам" и националистам, перед которыми откровенно заискивает, гуманитарную политику.

Поэтому нет смысла гадать, кто составил и подсунул список Зеленскому: президентский советник по идеологии и клинический русофоб Никита Потураев, бывший пиар-менеджер Порошенко и заместитель главы президентского офиса Кирилл Тимошенко или кто-нибудь из экспертов украинского Совбеза и МИДа, пять лет отбиравшихся по принципу ненависти к России. Важно только то, что Зеленский, скорее всего не вникая в текст, под этим подписался, и политика государственной русофобии при нем не окончилась, но и обрела второе дыхание.

Лишний признак тому - активизация в публичной сфере полоумной нацистки Ирины Фарион. Вчера эта "фурия майдана" потребовала запретить продажу на Украине детского питания с названиями "Мамочка" и "Агуша", потому что через содержимое баночек с очевидно русскими названиями в украинских младенцев попадает и "русский мир". Следующим этапом борьбы за "украинский мир" вполне может стать изъятие из государственных и домашних библиотек любых книг на русском языке, с последующим сожжением, по примеру тех, с кем Зеленский активно "примирялся" 8 мая. Эта борьба, которую он сегодня фактически возглавил, не может закончиться иначе, потому что война с культурой приводит к войне между людьми, а от костров из книг зажигаются печи крематориев.