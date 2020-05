Американское издание сообщило о новом "морском монстре" в России

Россия создает нового "морского монстра" - экраноплан "Чайка" А-050. Судно будет введено в эксплуатацию уже в этом году, утверждает американское издание We Are the Mighty.

Автор пишет, что в СССР придавалось большое значение экранопланам из-за универсального сочетания функций самолетов и кораблей. Самый известный и успешный - "Лунь". Он способен разгоняться до пятисот километров в час и нести на вооружении противокорабельные ракеты.

Сейчас разработчики создают новое поколение экранопланов из современных материалов. Так, А-050 будет весить около около 50 тонн, он сможет взять на борт сто человек или девять тонн груза. Благодаря авиадвигателям судно будет развивать скорость до 450 километров в час, причем, передвигаться сможет не только по воде, но и по льду или степи.