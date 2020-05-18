Аномальная жара в Сибири продержится еще неделю

Аномальная жара во многих регионах Сибири продержится еще как минимум неделю. Об этом сообщили в Гидрометцентре России. Там отметили, что на севере западной Сибири температура воздуха выше нормы на 16 градусов.

"На юге западной Сибири аномалии наблюдаются уже почти 40 дней", - поделился свежей информацией известный российский метеоролог Роман Вильфанд. По его словам, изменений погоды не предвидится, в ближайшие дни жара только усилится. Цифры в прогнозе прежние: 25-30 градусов.

Специалист назвал и причину такого положения дел: над Сибирью расположился обширный антициклон, благодаря которому хорошо прогретый воздух с юга попадает в Омскую, Томскую, Новосибирскую области, и дальше - на крайний север.

"На Таймыре максимальные температуры воздуха должны быть около нуля. А сейчас там теплее, чем в Москве на 2-4 градуса", - цитирует Вильфанда РИА Новости.