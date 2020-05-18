Apple открыла около 100 магазинов в разных странах мира

Apple возобновляет "докарантинный" режим работы. Как сообщается в письме старшего вице-президента компании Дейрдре О’Брайена, почти 100 магазинов, закрытые из-за пандемии коронавируса, снова начали принимать покупателей.

"Наше обязательство - возобновить работу только после того, как мы будем уверены, что сможем безопасно вернуться к обслуживанию клиентов. Мы учитываем все данные, включая статистику каждого региона, ближайшие и долгосрочные тенденции, а также рекомендации от федеральных и местных чиновников здравоохранения. Открытие магазина никоим образом не означает, что мы не предпримем превентивного шага, чтобы закрыть его снова, если это потребуется", - уточнил О’Брайен.

Во всех торговых точках Apple ограничено количество работников и посетителей. Обязательно использование масок: клиентам, при необходимости, маски предоставят бесплатно. У входов в магазины будет проводиться проверка температуры. В течение дня сотрудники обязаны делать тщательную санобработку всех поверхностей.

Магазины Apple открылись во многих штатах США, Италии, Германии, Австрии, Швейцарии, Австралии и других странах.