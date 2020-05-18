Апрельскую пенсию выплатили досрочно из-за пандемии

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"Мы совместно с банковскими структурами, совместно с почтой договорились о том, что пенсия за апрель была доставлена пенсионерам значительно раньше, вне графика. И с тем, чтобы не было какого-то ажиотажа в отделениях там Сбербанка или в отделениях почты, людям была пенсия перечислена раньше с тем, чтобы они могли оставаться дома", - сказал Топилин.

В дальнейшем пандемия коронавируса может негативно отразиться на пенсионном обеспечении россиян из-за общих потерь экономики. По оценкам ряда экспертов, потери Пенсионного фонда могут достигнуть почти 30%, по сравнению со страховыми отчислениями 2019 года. То есть, пенсионная копилка может не досчитаться 1,6 триллиона рублей.

Усложнится и ситуация на рынке труда: по окончании пандемии количество безработных, по оценке Министерства труда, может вырасти до 6 миллионов человек. Причем под сокращения в первую очередь попадут специалисты предпенсионного возраста, которым найти новую работу будет непросто.

Одновременно в России растет продолжительность жизни, а потому уже со следующего года может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии. Соответствующий законопроект уже готовится в Министерстве труда и социальной защиты РФ на основе демографических данных Росстата. Расчеты показывают, что с 2021 года общий срок расчета выплаты накопительной части может увеличиться с 258 до 264 месяцев, или до 22 лет - на шесть месяцев больше ранее установленного срока. Именно на этот период будет делиться вся сумма накоплений, которую могут получать российские пенсионеры после выхода на заслуженный отдых. И если на накопительном счету будет накоплено 100 тыс. рублей, то ежемесячная выплата составит 378 рублей против 387 рублей при нынешней форме расчета.

В пресс-службе Минтруда подчеркнули, что "ожидаемый период выплаты" используется при расчете только накопительной пенсии и на размер страховой части не влияет. Впрочем, у россиян сегодня есть право забрать ее единовременно или передать по наследству.