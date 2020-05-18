ATP и WTA помогут своим спортсменам материально

Низкорейтинговые теннисисты, которым приходится особенно тяжело из-за паузы в соревнованиях и отсутствия призовых, а значит, и средств к существованию, получат материальную помощь от ATP и WTA. Организации согласовали условия и критерии выплат.

Как сообщает портал Open Court со ссылкой на конфиденциальные источники, на пособие могут рассчитывать игроки, занимающие с 101-го по 500-е места в одиночных рейтингах ATP и WTA и с 51-го по 175-е места парных. У женщин эти выплаты будут одинаковыми: по два чека на 5,2 тысячи долларов. У мужчин - по два чека на 4,3 и 2,1 тысячи долларов соответственно. Пособия от ATP в принципе меньше, так как игрокам уже выдаются гранты на перемещения по ходу сезона.

На этом разница в подходах не заканчивается. Дотация от ATP не положена спортсменам, которые заработали более 250 тысяч долларов за последний год или более одного миллиона за последние четыре года. В WTA размер сумм следующий: 350 тысяч и 1,4 миллиона долларов соответственно.