Авиакомпания Emirates сократит треть рабочих мест

Emirates Group планирует сократить около 30 тысяч рабочих мест, чтобы урезать расходы в связи с пандемией коронавируса. По сообщению Bloomberg News, это приведет к тому, что своей работы лишится почти каждый третий из 105 тысяч работников одного из самых крупных авиаперевозчиков в мире. Emirates заявила в начале мая, что, возможно, ей придется принять более жесткие меры, поскольку она сталкивается с самым трудным периодом в своей истории.

Компания, базирующаяся в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах, также рассматривает возможность сокращения своего авиапарка, уточнили собеседники агентства. Представительница Emirates сообщила, что компания еще не сделала публичного объявления об "увольнениях", однако проводит обзор "затрат и ресурсов в соответствии с бизнес-прогнозами".

Компания, которая приостановила регулярные пассажирские рейсы в марте из-за вспышки коронавируса, заявила, что полноценное восстановление авиаперевозок займет не менее 18 месяцев. С четверга авиаперевозчик возобновляет рейсы в Сидней и Мельбурн, а также в лондонский Хитроу, Франкфурт-на-Майне, Париж, Милан, Мадрид, Чикаго и Торонто. Впрочем, большинство рейсов на первом этапе будут доступны только жителям эмирата Дубай. Этот шаг произошел всего через несколько дней после того, как Etihad, конкурент дубайского авиаперевозчика, базирующийся в Абу-Даби, объявил о возобновлении полетов в Австралию и Лондон.